Viktor Orban: Aderarea Ucrainei la UE ar „ruina” blocul comunitar; Zelenski: Ungaria să înceteze cu opoziţia faţă de noi

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marți premierului ungar Viktor Orban ‘să nu blocheze’ aderarea țării sale la Uniunea Europeană, relatează AFP, scrie Agerpres.

‘Ne-ar plăcea foarte mult ca premierul ungar să ne sprijine sau cel puțin să nu ne blocheze’, a declarat el în timpul unui forum despre extinderea UE organizat de Euronews la Bruxelles.

Lansat cu mare fast în urma invaziei ruse, procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană este blocat de câteva luni.

Acest proces lung și complex de aderare necesită acordul unanim al celor 27 de state membre UE la fiecare nouă etapă. Însă, premierul ungar a înghețat de facto procesul de aderare folosindu-și dreptul de veto.

Viktor Orban, care cultivă o relație strânsă cu președintele rus Vladimir Putin, susține că aderarea Ucrainei la UE ar ‘ruina’ blocul comunitar.

Fără aprobarea liderului ungar, niciun progres în cadrul acestui proces nu este posibil.

‘Nu cred că am ceva de oferit lui Viktor Orban’, a declarat marți Zelenski, referindu-se la acest blocaj. ‘Cred că Viktor Orban are ceva de oferit Ucrainei, care în prezent protejează întreaga Europă de Rusia’, a mai spus liderul de la Kiev.