Dorin Galben și Violeta Scrișu au devenit soț și soție: Primele imagini de la nuntă

Nunta lui Dorin Galben și Violeta Scrișu a fost o adevărată petrecere de zile mari. Mireasa a schimbat cel puțin trei rochii, invitații au venit în total black, iar tortul de peste doi metri a fost vedeta serii. Organizarea impecabilă a evenimentului i-a surprins pe invitații, care au împărtășit pe rețelele sociale cele mai frumoase momente ale petrecerii.

Sute de persoane au fost prezente la cel mai important eveniment din viața lui Dorin Galben și Violeta Scrișu. Rețelele sociale s-au umplut de filmulețe cu tortul serii, dansul mirilor, colacul miresei și invitați speciali care au creat o atmosferă de excepție.

Gabriel Nebunu, Akord, Lupii lui Calancea și Adriana Ochișanu se numără printre cei care au încins atmosfera la marele eveniment.

Prezentatorul Dorin Galben și logodnica sa, Violeta Scrișu, au trăit una dintre cele mai importante zile din viața lor. Primele imagini de la evenimentul considerat de mulți drept „nunta anului” au apărut pe rețelele sociale, surprinzându-i pe cei doi în ținute de mire și mireasă, pregătiți pentru marele pas.