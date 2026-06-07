Imnul Rusiei, în incinta Consiliului din Râșcani. Președintele raionului: O glumă

Cu un război crunt la hotar și cu amenințări constante dinspre Federația Rusă, în sediul Consiliului Raional Râșcani se întâmplă lucruri cel puțin neobișnuite. Imnul Rusiei a fost difuzat continuu timp de aproximativ 30 de minute în sediul instituției. Situația a stârnit nedumerire. Președintele socialist al raionului, Vladimir Mizdrenco, spune însă că ar fi vorba despre „o glumă”.

Momentul a fost surprins de viceprimarul satului Corlăteni, Irina Ursu.

„Am văzut că timp de jumătate de oră el era pe repeat doar această melodie. De ce atât de mult m-a atins? Fiindcă trăim niște timpuri foarte instabile, în care noi, instituțiile publice și persoanele publice, fiecare mesaj pe care îl dăm, poate avea un impact foarte mare asupra societății”, a spus viceprimarul.

Președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, a declarat pentru NordInfo că incidentul ar fi fost provocat de un „dispozitiv inteligent”, care ar fi reacționat la o comandă dată de o persoană aflată în apropiere.

„Probabil cineva a intrat, a spus și a ieșit din Consiliu. Nu putem monitoriza cine a spus. Camerele nu lucrează. Nu avem dreptul să filmăm oamenii care intră. Eu sunt ferm convins că nimeni din Consiliu nu a făcut așa ceva. Incidentul eu îl iau drept glumă. În perspectivă, noi trebuie să fim atenți, prin program să interzicem”, a spus Mizdenco.

Totuși, unii experți consideră că situația ar fi trebuit observată și gestionată corespunzător.

„Cineva trebuia să sesizeze, cineva trebuia să observe acest lucru. Cum interpretez eu această acțiune? Eu cred că este o încercare de a dovedi loialitatea și afilierea politică față de Federația Rusă”, a menționat expertul în securitate, Pavel Horea.

Cancelaria de Stat a atenționat că incidentul de la Râșcani este unul inadmisibil, iar astfel de acțiuni pot fi percepute ca o lipsă de respect față de cetățeni și interesele naționale.

Vladimir Mizdrenco, care este membru PSRM, figurează într-un dosar privind pregătirea de destabilizări în masă înaintea alegerilor parlamentare din toamna anului trecut. Formațiunea a respins acuzațiile, calificând situația drept „un nou val de represiuni politice”.