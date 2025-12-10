O bancă americană propune utilizarea activelor globale ale Lukoil pentru acoperirea pierderilor investitorilor americani

Banca americană de investiţii Xtellus Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile strânse din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru a-i despăgubi pe investitorii americani care au pierdut bani atunci când războiul Rusiei din Ucraina le-a îngheţat participaţiile la Lukoil, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Mai mulţi administratori de active din SUA, inclusiv BlackRock, JP Morgan şi Goldman Sachs, au pierdut miliarde de dolari atunci când au fost nevoiţi, mai întâi să îngheţe şi apoi să îşi deprecieze acţiunile la firme ruseşti, inclusiv Lukoil, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

Xtellus a transmis Trezoreriei SUA că vrea să organizeze un schimb de valori mobiliare Lukoil deţinute de investitori americani, într-o vânzare fără numerar înapoi către Lukoil, în schimbul activelor globale ale companiei ruseşti, au declarat pentru Reuters patru surse din apropierea acestui dosar.

Activele internaţionale ale Lukoil, a căror valoare este estimată la 22 de miliarde de dolari, au atras o listă lungă de părţi interesate, de la fondul american de investiţii Carlyle şi până la grupul petrolier Chevron. Compania petrolieră rusească are termen până pe 13 decembrie pentru a vinde aceste active, dar a solicitat o prelungire a acestui termen limită, astfel încât să aibă mai mult timp să lucreze la tranzacţii, au declarat alte două surse.

Investitorii occidentali deţineau peste un sfert din acţiunile Lukoil înainte de începerea războiului din Ucraina. În prezent, valoarea Lukoil este de aproximativ 50 de miliarde de dolari. Potrivit surselor, plata activelor cu acţiuni ar putea însemna o tranzacţie mai rapidă, deoarece sancţiunile occidentale asupra Lukoil interzic transferurile de numerar către companie.

Potrivit Reuters, Banca Xtellus Partners îi consiliază pe miliardarul american Todd Boehly şi grupul de investitori din Emiratele Arabe Unite, Allied Investment Partners, care au încheiat un parteneriat în cadrul acestei tranzacţii propuse. Dacă propunerea băncii americane va avea succes, Boehly şi Allied Investment Partners ar încerca să vândă activele Lukoil din străinătate, probabil către companii energetice. Cumpărătorii de active ar trebui mai întâi să ajungă la un acord cu Lukoil înainte de a aproba tranzacţia cu Trezoreria americană, au precizat sursele.

Banca de investiţii americană Xtellus a apărut în 2018 după o achiziţie de către echipa managerială a operaţiunilor din SUA ale celei de-a doua mari bănci din Rusia, VTB Capital.

Lukoil are o reţea de peste 5.300 de benzinării în 20 de ţări din întreaga lume, precum şi rafinării în Europa. Producţia lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual.

În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie.