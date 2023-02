Dorin Recean, la un an de război: Ucraina și pacea vor învinge

Guvernul Republicii Moldova se alătură campaniei europene #LightUpUkraine și în seara zilei de 24 februarie 2023, de la ora 19:00, va stinge iluminatul public al clădirii Executivului, a anunțat premierul Dorin Recean, care și-a exprimat speranța că Ucraina va învinge în războiul provocat de Rusia, transmite Știri.md.

„Guvernul Republicii Moldova este unit în mesajul său neclintit de solidaritate cu Ucraina și poporul țării vecine. O zi tristă care marchează un an de la începutul războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Împreună cu țările partenere, de la ora 19:00, vom stinge iluminatul public al clădirii Guvernului, alăturându-ne campaniei europene #LightUpUkraine. Este încă un gest prin care suntem alături de Ucraina.

Noi am ales să fim de partea corectă a istoriei! Mulțumim Ucrainei și poporului ucrainean pentru că luptă, că apără Europa și valorile democrației.

Ucraina și Pacea vor învinge!”, a scris Dorin Recean pe pagina sa de Facebook.

Vineri, 24 februarie 2023, se împlinește un an de la războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Un an în care au fost distruse zeci de localități, au murit sute de mii de persoane, iar alte câteva milioane de oameni au ajuns refugiați, după ce au fugit din calea războiului. Un an în care am trăit cu sunetul sirenelor din țara vecină și cu frica de a nu fi atacați în orice moment.

