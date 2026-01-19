Dosarul angajărilor fictive la IGP: Pînzari, dat în căutare, iar Cojocaru, plecat din țară după ce au fost condamnați la 3 ani de închisoare

Alexandru Pînzari, condamnat la trei ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI este dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru care a primit aceeași sentință nu se află în țară. Informația a fost confirmată de Inpectoratul General de Poliție.

Președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), Dorin Damir, a fost reținut la scurt timp după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare. Informația a fost confirmată de către Inspectoratul General de Poliție (IGP).

Instanța a dispus ca Dorin Damir, Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru să fie plasați imediat în penitenciar, după ce au fost condamnați la închisoare, astăzi, 19 ianuarie, în dosarul angajărilor fictive la Inspectoratului General al Poliției (IGP). În cazul în care nu se află la domiciliu sau pe teritoriul țării, aceștia urmează să fie dați în căutare.