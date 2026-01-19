Damir, Pînzari și Cojocaru urmează să fie plasați în penitenciar, după ce au fost condamnați la închisoare

Instanța a dispus ca Dorin Damir, Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru să fie plasați imediat în penitenciar, după ce au fost condamnați la închisoare, astăzi, 19 ianuarie, în dosarul angajărilor fictive la Inspectoratului General al Poliției (IGP). În cazul în care nu se află la domiciliu sau pe teritoriul țării, aceștia urmează să fie dați în căutare.

Decizia a fost pronunțată astăzi, 19 ianuarie, în absența celor trei inculpați, de un complet de judecată prezidat de magistrata Angela Catană. Din acesta mai fac parteSergiu Stratan și Alexandru Negru.

Astăzi, 19 ianuarie, președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), Dorin Damir, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare.

Avocatul lui Dorin Damir, Alexandru Livenschi, susține că președintele FEA (Fighting & Entertainment Association) este nevinovat, după ce acesta a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive la Inspectoratul General al Poliției (IGP). „O să recurgem la căile de apărare”, a precizat avocatul.