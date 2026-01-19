Moldova exportă 90% din puieții de nuci în UE și importă din Turcia

Republica Moldova exportă 90% din puieții săi de nuci în țările UE, importându-i pentru propriile nevoi din Turcia. Despre aceasta a declarat Oleg Tîrsînă, președintele Asociației Producătorilor de Nuci.

Într-un interviu acordat Radio Moldova, acesta a spus că, în ultimii ani, tot mai mulți producători autohtoni aleg material săditor importat, în special din Turcia.

Potrivit acestuia, producătorii de nuci din Moldova evită utilizarea materialului săditor local, în ciuda siguranței și bunei adaptări la condițiile climatice.

„O parte semnificativă a producătorilor autohtoni de nuci aleg material importat, ceea ce este asociat cu riscuri semnificative. Nu pot explica această situație, având în vedere că producătorii din UE preferă materialul săditor produs în Republica Moldova”, a menționat el.

Președintele Asociației Producătorilor de Nuci consideră că utilizarea materialului săditor local este cea mai sigură opțiune pentru dezvoltarea durabilă a industriei, deoarece este adaptat condițiilor climatice locale, reducând semnificativ riscurile pentru producători.

„Aceasta este cea mai sigură modalitate de a ne asigura că producătorii plantează ceea ce au nevoie, folosind material adaptat climei, garantat de soi și oferind multe alte avantaje”, a concluzionat el.

După cum a relatat anterior INFOTAG, Moldova a primit permisiunea Comisiei Europene pentru Siguranța Alimentară de a exporta puieți de nuc (Juglans regia L.) în UE în 2022. Regulamentul de punere în aplicare al UE 2018/2019 a fost modificat pe 7 octombrie. Acesta permite importul de nuci (Juglans regia L.) în statele membre ale UE. Aceștia trebuie să fie altoiți, destinați plantării, cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcini goale, fără frunze și cultivați în Moldova.

Pe 16 august 2022, Comisia Europeană a autorizat Moldova să exporte puieți de măr (Malus domestica) în UE.

În Moldova, plantațiile de nuci acoperă o suprafață de aproximativ 30.000 de hectare. În 2024, Moldova a recoltat aproape 23.000 de tone de nuci în coajă. Nucile moldovenești sunt solicitate în țările UE. De câțiva ani, Republica Moldova se numără printre primii zece exportatori de nuci din lume. Moldova exportă activ nuci în Germania, Franța, România, Turcia și Italia.