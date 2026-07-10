Dosarul Energocom se apropie de final: Instanța a admis noi probe împotriva lui Dodon

Dosarul penal cunoscut drept „Energocom”, în care fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu, iar într-o cauză conexată este vizat, alături de soția sa, Galina Dodon, și un medic, pentru deținerea și folosirea unui document medical fals, se află în etapa finală a cercetării judecătorești. Următoarea ședință este programată pentru 13 iulie.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, în ședința din 18 mai 2026, Judecătoria Chișinău a admis demersurile înaintate de Procuratura Anticorupție privind administrarea unor probe noi în dosarul ce vizează presupusul exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu.

Procuratura Anticorupție a precizat că solicitările au fost formulate în temeiul articolului 375/1 din Codul de procedură penală, care reglementează completarea cercetării judecătorești, iar instanța le-a admis.

Dosarul a fost repartizat inițial, în septembrie 2022, judecătoarei Angela Catană. Ulterior, după conexarea cauzei privind documentul medical fals, a fost constituit un complet de trei judecători, format din Angela Catană, Alexandru Negru și Petru Păun, având în vedere complexitatea dosarului. Între timp, Alexandru Negru a fost numit judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Ultima ședință de judecată, programată pentru 12 iunie, a fost amânată din cauza concediului medical al judecătoarei Angela Catană.

Anterior, în aprilie 2026, Procuratura Anticorupție anunța că au fost audiați toți martorii acuzării pe ambele capete de acuzare. Reprezentanții instituției au precizat că solicitările formulate de apărare au vizat, în mare parte, administrarea probelor și audierea unor martori suplimentari.

La rândul său, avocatul lui Igor Dodon, Nicolae Posturusu, declara că fostul șef al statului a fost deja audiat și a calificat dosarul drept „foarte straniu”. Potrivit apărătorului, Igor Dodon este singura persoană trimisă în judecată, deși contractul vizat în dosar a fost semnat de directorul SA „Energocom”, care între timp ar fi fost scos de sub urmărire penală.

Igor Dodon a respins constant acuzațiile. În ianuarie 2022, acesta declara că este convins că nu poartă nicio vină în dosarul „Energocom”, susținând că, în perioada în care ocupa funcția de prim-viceprim-ministru și ministru al Economiei, Republica Moldova obținuse „cel mai avantajos preț din regiune” la energia electrică.

Referitor la dosarul privind documentul medical fals, fostul președinte a calificat acuzațiile drept „nihilism profesional și juridic total”, acuzând autoritățile că încearcă să deschidă noi cauze penale în lipsa unor rezultate în alte dosare.

Dosarul „Energocom” a fost expediat în instanță în septembrie 2022. Procurorii susțin că Igor Dodon, în perioada 2008–2009, când deținea funcțiile de prim-viceprim-ministru și ministru al Economiei și Comerțului, ar fi semnat un aviz care a favorizat încheierea unui contract de achiziție a energiei electrice cu o companie din Ungaria, deși SA „Energocom” avea deja încheiate contracte la prețuri cu aproximativ 29% mai mici.

Potrivit Procuraturii, contractul ar fi provocat un prejudiciu de peste 11,9 milioane de dolari, bani care ar fi fost transferați ulterior către companii offshore. Acuzarea mai susține că tranzacția ar fi contribuit și la majorarea tarifelor la energia electrică pentru consumatorii din R. Moldova.

În februarie 2023, Procuratura Anticorupție a anunțat că Igor Dodon, soția sa și un medic au fost recunoscuți și audiați în calitate de bănuiți într-o cauză privind confecționarea, deținerea și folosirea unui document medical fals. Procurorii susțin că medicul ar fi confecționat documentul, iar Igor și Galina Dodon l-ar fi deținut și utilizat. În iunie 2023, această cauză a fost conexată cu dosarul „Energocom” și este examinată în același proces.