Partidul Nostru: Nicolae Margarint își va concentra activitatea parlamentară pe priorități precum protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială

Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, își va concentra activitatea parlamentară pe priorități precum protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială. „Și le vom promova cu prioritate! Mandatul meu va fi despre muncă, transparență, respect și apropiere de oameni. Voi duce în Parlament problemele reale ale cetățenilor așa cum ele sunt!”, a declarat Margarint.

Astăzi, Curtea Constituțională i-a validat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a 12-a, din partea Partidului Politic Partidul Nostru. El le-a mulțumit alegătorilor pentru vot și încredere: „Este o mare onoare și responsabilitate pe care mi-ați oferit-o prin vot și încredere. Vă mulțumesc sincer tuturor.”

„Voi reprezenta interesele tuturor cetățenilor cu onestitate și respect. În activitatea mea parlamentară voi acorda atenție specială persoanelor vulnerabile și familiilor aflate în dificultate. Vin în Parlament nu doar ca politician, ci ca om care personal cunoaște dificultățile și nedreptățile cu care se confruntă mulți cetățeni”, a adăugat Nicolae Margarint.

Nicolae Margarint este de profesie politolog și jurist, a obținut o diplomă de master în drept constituțional și administrativ. Deține experiență de activitate în mass-media, administrație publică și în domeniul juridic și economic, în mai multe instituții din Chișinău și Bălți.