Defrișări ilegale în Pădurea Căpriana. IPM spune că totul e legal

Recent, un video distribuit pe rețelele sociale de către un fost colaborator al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) a stârnit un val de controverse privind activitățile de tăiere a pădurilor din zona Strășeni.

În urma unor imagini video, inspectorii de mediu din Strășeni au mers la fața locului pentru a clarifica situația și a evalua conformitatea cu reglementările în vigoare.

„Potrivit raportului întocmit de inspectorii de mediu, secvențele video respective au fost filmate în parcela 17, subparcela „K”, cantonul nr. 5 al Ocolului Silvic Căpriana, care face parte din cadrul Întreprinderii Silvo-Cinegetice Strășeni. În această unitate amenajistică, tăierile executate sînt parte a unui plan de gestionare a pădurilor, aprobat printr-o serie de acte legale și reglementări silvice.

În trimestrul IV al anului 2025, în această zonă au fost realizate tăieri de produse principale, specifice lucrărilor de conservare uniforme, conform reglementărilor stabilite în Amenajamentul Silvic, ediția 2022-2032. Această lucrare vizează o unitate amenajistică cu o suprafață totală de 18,20 ha, având o compoziție predominantă de specii precum Stejar (183 ani), Carpen (143 ani), Tei (143 ani) și, într-o măsură mai mică, Tisa și Dărmăneasa. Tăierile de conservare au fost planificate și sînt în conformitate cu obiectivele de protecție și regenerare a pădurii.

În ceea ce privește legalitatea activităților, inspectorii de mediu au confirmat că tăierile au fost făcute în baza Autorizației de Tăiere P-6797/2024, emisă de Agenția de Mediu la data de 27 decembrie 2024, precum și în baza Autorizației de Exploatare a Pădurii, seria AB nr. 004900, nr. de înregistrare 43 din 22 septembrie 2025, eliberată de Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni”, se arată în comunicatul IPM.

Inspectorii de mediu din Strășeni au confirmat că tăierile de conservare au fost realizate conform normelor legale, iar regenerarea pădurii se află pe drumul cel bun.