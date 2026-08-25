Rusia pierde teren în Transnistria. Rohovei: Influența a slăbit foarte mult

Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, afirmă că influența Federației Ruse în regiunea transnistreană s-a diminuat considerabil după declanșarea războiului din Ucraina, iar schimbările economice, sociale și politice din ultimii ani ar putea favoriza apropierea celor două maluri ale Nistrului.

Diplomatul, care anterior a fost reprezentant special al Ucrainei pentru reglementarea conflictului transnistrean, susține că regiunea din stânga Nistrului nu are perspectivă ca entitate separată, iar poziția Kievului rămâne susținerea reintegrării acesteia în componența R. Moldova.

Întrebat dacă regiunea transnistreană este în prezent mai aproape de reintegrare decât înaintea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, Rohovei a susținut că actuala situație din stânga Nistrului este rezultatul politicii Federației Ruse în spațiul ex-sovietic.

„E un focar creat, o făcătură a Federației Ruse, cum au fost și altele în fostele zone ale Uniunii Sovietice”, a declarat ambasadorul.

Rohovei a făcut referire și la conflictele din Georgia și Nagorno-Karabah, despre care afirmă că au fost utilizate de Moscova pentru a-și menține influența asupra proceselor politice din regiune.

Ambasadorul a reiterat că Ucraina recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova în frontierele sale recunoscute internațional și consideră raioanele din stânga Nistrului parte a statului moldovenesc.

„Noi nu tratăm altfel acest subiect decât reintegrarea acestor raioane din stânga Nistrului ale R. Moldova, reintegrarea în jurisdicția statului R. Moldova”, a afirmat Rohovei.

Întrebat dacă războiul din Ucraina a redus controlul și influența Moscovei în regiunea transnistreană sau doar a schimbat modalitatea prin care acestea sunt exercitate, diplomatul a răspuns: „L-a slăbit mult, foarte mult”.

Potrivit lui, efectele pot fi observate inclusiv prin situația economică și socială din regiune, dar și prin schimbările de comportament ale locuitorilor.

Rohovei afirmă că tot mai multe persoane din stânga Nistrului obțin sau își redobândesc cetățenia R. Moldova, iar numeroși locuitori traversează zilnic Nistrul pentru a lucra pe malul drept.

Ambasadorul consideră că apropierea nu este doar economică, ci și socială, pe măsură ce locuitorii regiunii au mai multe contacte cu restul R. Moldova.

„Aici e libertate, aici e prosperitate, aici e posibilitatea ca omul să se identifice ca om, să-și apere demnitatea”, a declarat Rohovei.

În opinia diplomatului, perspectiva aderării R. Moldova la Uniunea Europeană poate avea un rol important în apropierea locuitorilor din regiunea transnistreană de malul drept.

Pe măsură ce avantajele economice și sociale ale integrării europene devin mai vizibile, distanța dintre cele două maluri s-ar putea reduce, consideră ambasadorul.

„Cu atât mai mare va fi apropierea malului stâng de malul drept. Și din punct de vedere social, și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere politic”, a spus Rohovei.

Diplomatul a vorbit și despre experiența acumulată în perioada în care a fost reprezentant special al Ucrainei pentru reglementarea transnistreană. În această calitate, spune el, a vizitat regiunea și a discutat atât cu locuitorii, cât și cu reprezentanții administrației de facto de la Tiraspol.

Potrivit lui Rohovei, opiniile exprimate în conversațiile private diferă uneori de pozițiile adoptate în spațiul public.

„Oamenii gândesc cu totul altfel decât vorbesc. De multe ori declarațiile pe care le fac sunt scoase sub presiunea fricii față de Moscova”, a afirmat ambasadorul.

În opinia sa, diminuarea influenței ruse și distanțarea geografică a Rusiei de regiune îi pot determina pe locuitorii din stânga Nistrului să se simtă mai siguri în procesul de apropiere de malul drept.

Rohovei s-a declarat convins că acest proces va continua și că, în cele din urmă, regiunea va reveni sub jurisdicția constituțională a R. Moldova.

„Eu sunt sigur că nu numai apropierea, dar și mult așteptata reintegrare a statului dumneavoastră va avea loc”, a conchis ambasadorul Ucrainei la Chișinău.