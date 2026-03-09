Justiție

Dosarul mitei de 40.000 de euro: A cincea persoană, reținută la Aeroport

Încă o persoană, bănuită de complicitate în dosarul de trafic de influență în care patru persoane au fost prinse anterior în flagrant în momentul primirii unei mite de 40.000 de euro, a fost reținută astăzi la Aeroport de către ofițerii CNA și procurorii din Chișinău.

Suspectul urmează a fi audiat și plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore.

Amintim că, săptămâna trecută, patru persoane au fost reținute în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Râșcani al Capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei.

Învinuiții ar fi pretins bani, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice pentru a le determina să adopte o decizie favorabilă într-un dosar penal. Mai exact, aceștia ar fi promis că pot facilita liberarea de pedeapsă penală a unei persoane condamnate în primă instanță.

În urma perchezițiilor au fost ridicate întreaga sumă de 40.000 de euro și dispozitive electronice utilizate pentru realizarea înțelegerii prealabile privind comiterea infracțiunii.

