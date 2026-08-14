Fedor Gagauz nu exclude că alegerile pentru funcția de bașcan vor fi organizate în 2026

Fostul deputat Fedor Gagauz nu exclude organizarea de alegeri pentru bașcanul Găgăuziei încă din 2026. El a declarat că „Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) a inclus pe ordinea de zi pentru luni, 17 august, chestiunea vacanței funcției de bașcan (ținând cont de condamnarea bașcanului Evghenia Guțul – „I.”).”

„Știm că Parlamentul Republicii Moldova a examinat în primă lectură un proiect de lege privind modificările modului de desfășurare a alegerilor în Găgăuzia. Una dintre prevederi prevede că, dacă Adunarea Populară nu stabilește o dată pentru alegerile bașcanului cu 80 de zile înainte, atunci Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova o va face cu 75 de zile înainte. În acest caz, alegerile Adunării Populare sunt programate pentru 15 noiembrie, așadar, conform legii, cel mai probabil se va stabili o dată pentru alegerile bașcanului”, a sugerat el.

Referitor la participarea în scrutin a „candidaților lui Șor”, el a explicat că „Șor a părăsit Moldova…”

„Pentru ca el să părăsească complet Găgăuzia, trebuie să se organizeze alegeri. Dar acesta este obiectivul pe care centrul îl stabilește în proiectul de modificare a legii, examinat în primă lectură, privind adoptarea unor formulări neclare. De exemplu, „candidat camuflat, concurent”. Și acest lucru va impune un filtru strict celor asociați cu Șor. Dar toți candidații la funcția de bașcan care sunt indezirabili pentru Guvernul central ar putea intra și ei sub incidența acestei competențe”, consideră Gagauz.

El consideră că toate partidele politice moldovenești cu organizații teritoriale în regiunea autonomă vor participa la alegeri – atât Adunarea Populară, cât și bașcanul.