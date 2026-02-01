Școlile din Bălți rămân online încă două zile din cauza gerului

Anunțul a fost făcut de primarul Alexandr Petkov, care a precizat că decizia a fost luată pentru siguranța elevilor și a personalului didactic.

Potrivit primarului, ordinul Direcției municipale pentru educație, tineret și sport va fi comunicat în următoarele ore tuturor conducătorilor de gimnazii și licee.

„Condițiile meteorologice rămân dificile, de aceea trecerea temporară la formatul online este o măsură necesară. Siguranța și sănătatea copiilor reprezintă prioritatea noastră principală”, a scris Alexandr Petkov pe pagina sa de Facebook.