Sturza, despre criza energetică de sâmbătă: Una dintre cele mai severe de la independență încoace

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, a comentat criza energetică produsă pe 31 ianuarie, apreciind reacția autorităților și a specialiștilor din domeniu. Potrivit acestuia, situația a fost „una dintre cele mai severe de la independență încoace, poate cu excepția anilor 1998–1999”.

Ion Sturza a subliniat că, spre deosebire de crizele din trecut, de această dată Republica Moldova s-a confruntat cu un context mult mai complicat, marcat de probleme tehnice majore și de războiul din Ucraina, care afectează direct infrastructura energetică regională.

„Vreau să-i felicit pe toți cei care au gestionat criza energetică de ieri – una dintre cele mai severe de la independență încoace. Am văzut o reacție extrem de profesionistă din partea energeticienilor moldoveni și a autorităților statului. A fost o dovadă clară că există un plan de criză: soluții tehnice la limită, dar eficiente, aplicate rapid și responsabil”, a menționat Sturza.

Fostul premier a atras atenția că evenimentele s-au produs pe fundalul bombardamentelor asupra infrastructurii energetice ucrainene, de care sistemul energetic moldovenesc este încă legat, „o moștenire a URSS”.

Totodată, Ion Sturza s-a arătat optimist în privința viitorului energetic al țării, menționând că linia de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău a intrat în teste și urmează să fie pusă în exploatare, ceea ce va reduce semnificativ vulnerabilitatea sistemului.

„Împreună cu liniile de 110 kV, care au funcționat impecabil, dar și cu cele două linii noi din centru și nord, realizate cu sprijinul guvernului american, vom scăpa definitiv de statutul de «stație terminus» a fostei URSS”, a afirmat acesta.

Ion Sturza a menționat în mod special sprijinul oferit de specialiștii din România și Ucraina în gestionarea situației, exprimându-și aprecierea pentru cooperarea regională.

„Moldova, ca stat, are viitor”, a conchis fostul prim-ministru.

Sâmbătă dimineață, la ora 10:42, au fost înregistrate perturbări în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, după ce tensiunea a scăzut pe linia de înaltă tensiune de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Republica Moldova se confruntă cu o situație delicată în sistemul electroenergetic național, ca urmare a unor defecțiuni produse în rețeaua electrică din Ucraina. Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării.