La o zi după blackout, Moldova și-a acoperit 94% din consumul de energie din surse interne

La o zi după blackoutul parțial, Republica Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică în proporție de 94% din surse interne, la ora 12:42.

La acel moment, doar 29,5 MW erau importați prin cele patru linii de 110 kV, operate în regim insular cu sistemul energetic al României.

Producția internă a totalizat 376 MW, asigurați de centralele electrice cu termoficare ale Termoelectrica și CET Nord, peste 118 MW provenind din surse fotovoltaice, iar aproximativ 18 MW și 10 MW din hidrocentrale și, respectiv, parcuri eoliene.

Datele reflectă situația de la o anumită oră, specifică în special zilelor de weekend, când consumul este mai redus. În intervalele de vârf, dimineața și seara, cererea de energie crește, iar aportul energiei solare lipsește, ceea ce schimbă balanța de producție.

Autoritățile estimează că, pe parcursul acestui an, vor fi instalate circa 200 MW de sisteme de stocare a energiei, care vor permite utilizarea energiei regenerabile produse în timpul zilei în perioadele de consum maxim, seara și dimineața.