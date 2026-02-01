Reacții după pana de curent din Moldova: Ucrainenii trăiesc asta de circa patru ani

Deconectările de energie electrică care au afectat Republica Moldova timp de peste trei ore pe 31 ianuarie au readus în prim-plan vulnerabilitățile sistemului energetic național și discuțiile privind independența energetică a țării.

Guvernarea PAS a subliniat importanța proiectelor de interconectare cu Uniunea Europeană, precum Linia Vulcănești–Chișinău, în timp ce critici și foști oficiali au atras atenția asupra întârzierilor și lipsei de comunicare, menționând „prețul independenței” și faptul că întreruperea alimentării de la Cuciurgan ar fi putut fi evitată.

Fostul premier Vlad Filat a afirmat că blackout-ul nu s-a produs din cauze naturale, ci ca urmare a unor „decizii politice greșite ani la rând”. El a criticat gestionarea Liniei Isaccea–Vulcănești–Chișinău și a anunțat că va sesiza SIS pentru a stabili responsabilitățile, calificând situația drept un „sabotaj economic politic”.

Alina Spătaru, președinta ALDE, a arătat că statul a intrat în iarnă fără alternative funcționale, ceea ce a lăsat cetățenii fără electricitate pe ger. În același timp, fostul ministru Andrei Spînu a punctat că războiul din Ucraina afectează Moldova și a criticat ipocrizia politicienilor care neagă acest impact.

Ex-ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a evidențiat reziliența sistemului medical, subliniind că toate spitalele publice dispun de generatoare, astfel încât activitatea secțiilor critice nu a fost afectată.

Ion Chicu, liderul PDCM, a făcut apel la calm și a cerut ca specialiștii să gestioneze situația fără intervenții politice.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reamintit importanța consolidării instituțiilor și investițiilor în independența energetică, comparând situația din Moldova cu realitatea trăită de ucraineni în ultimii patru ani. „Unii dintre noi am stat câteva ore în întuneric. Ucrainenii trăiesc această realitate de aproape patru ani din cauza războiului brutal dus de Rusia împotriva Ucrainei. Regimul de la Kremlin distruge vieți și lovește infrastructura civilă, lăsând zi de zi oameni în frig și în întuneric”, a menționat oficialul.

Dezbaterea politică a inclus și puncte de vedere privind autonomia energetică. Deputata PAS Natalia Davidovich a atras atenția că adevărata independență energetică înseamnă diversificarea surselor și evitarea dependenței de un singur furnizor. Veaceslav Burlac, vicepreședinte al Mișcării Respect Moldova, a subliniat că, deși s-au făcut investiții în Linia Vulcănești–Chișinău, furnizarea energiei din România rămâne vulnerabilă, deoarece tronsonul Isaccea–Vulcănești traversează Ucraina.

Jurnalistul Vitalie Cojocaru (Euronews România) a remarcat că linia Vulcănești–Chișinău, numită și „linia independenței energetice”, se află în testare și ar putea acoperi aproximativ 50% din necesarul energetic al țării, însă energia importată din România nu poate fi direcționată direct către Chișinău decât după punerea în funcțiune completă a liniei.

Blackout-ul a fost cauzat de o defecțiune tehnică majoră în rețeaua de înaltă tensiune Isaccea–Vulcănești–MGRES, generată de probleme apărute în Ucraina, care a declanșat sisteme automate de protecție și a dus la întreruperi în cascadă în Moldova.

Primele probe pe Linia Vulcănești–Chișinău au avut loc pe 22 ianuarie, cu rezultate pozitive, dar finalizarea lucrărilor a fost întârziată de condițiile meteo. Proiectul, început în aprilie 2024 și finanțat de Grupul Băncii Mondiale (61 milioane euro), presupune o linie de 157 km, peste 500 de piloni și 1.500 km de conductoare, care va asigura tranzitul unui flux de până la 630 MVA și o independență energetică mai sigură pentru țară.