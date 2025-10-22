Igor Grosu își păstrează fotoliul călduț în Parlament. Încă patru ani cu zero realizări!?

Igor Grosu și-a păstrat funcția de președinte al Parlamentului, fiind reales în fruntea Legislativului pentru noua legislatură, deși are realizări zero în ultimul mandat.

Pentru fotoliul de președinte al Parlamentului s-au înregistrat doi candidați – Igor Grosu, înaintat de PAS, și Alexandr Stoianoglo, propus de Blocul „Alternativa”.

Igor Grosu a fost votat de 55 de deputați, iar Alexandr Stoianoglo de 32 parlamentari.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței de constituire a noului Parlament.