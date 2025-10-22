Politică

Maia Sandu are din nou apucături dictatoriale: cheamă toate fracţiunile politice într-o zi la negocieri, nu şi PAS-ul

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.

Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii Moldova, conform următorului program:

Joi, 23 octombrie:

  • 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă” 
  •  14:00 – Partidul Politic „Partidul Nostru” 
  • 15:00 – Blocul Politic „Alternativa” 
  • 16:00 – Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 
  •  17:00 – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

Vineri, 24 octombrie:

  •  10:00 – Partidul Acțiune și Solidaritate.

Pe 14 octombrie, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) l-a propus pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după validarea mandatelor de deputat și constituirea noului Parlament.

