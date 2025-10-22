Politică
Maia Sandu are din nou apucături dictatoriale: cheamă toate fracţiunile politice într-o zi la negocieri, nu şi PAS-ul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.
Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii Moldova, conform următorului program:
Joi, 23 octombrie:
- 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă”
- 14:00 – Partidul Politic „Partidul Nostru”
- 15:00 – Blocul Politic „Alternativa”
- 16:00 – Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
- 17:00 – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
Vineri, 24 octombrie:
- 10:00 – Partidul Acțiune și Solidaritate.
Pe 14 octombrie, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) l-a propus pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după validarea mandatelor de deputat și constituirea noului Parlament.
Si ce nu va place domnilor…
am inteles santeti in opozitie la la fortele pro Europene, atunci sunteti promotori a lumii ruse…
Vai-vai vai… ce-ar zice regretatul Constantin Tanase?