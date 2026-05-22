Două terenuri noi de joacă au fost amenajate în Chișinău

Primăria Municipiului Chișinău anunță continuarea lucrărilor de extindere și modernizare a spațiilor destinate recreerii, prin amenajarea a două noi terenuri de joacă pentru copii.

Noile spații au fost finalizate pe străzile Ion Nistor 28 și Gheorghe Asachi 49A, 49B, prin intermediul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare.

Potrivit autorităților municipale, în cadrul proiectului au fost executate lucrări de pregătire și amenajare a terenului, inclusiv nivelarea suprafețelor, montarea bordurilor și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru funcționarea spațiilor de joacă.

Terenurile au fost dotate cu echipamente moderne și sigure pentru copii, destinate activităților recreative și petrecerii timpului liber în condiții confortabile.

Totodată, municipalitatea precizează că lucrările continuă și la alte adrese din Capitală, unde sunt amenajate noi terenuri de joacă și fitness, dar și desfășurate intervenții de reabilitare și modernizare a terenurilor existente.

Potrivit datelor prezentate de Primărie, în perioada 2024–2025, în municipiul Chișinău au fost instalate 150 de terenuri de joacă, 87 de terenuri de fitness și 18 terenuri sportive.

Autoritățile municipale susțin că proiectele fac parte din procesul de modernizare a spațiilor publice din toate sectoarele Capitalei, cu scopul de a crea un oraș mai sigur și mai prietenos pentru familii și copii.