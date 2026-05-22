Suspiciuni de radiații în Cernihiv: Serviciul de Securitate al Ucrainei avertizează populația: Nu vă apropiați!

Serviciul de Securitate al Ucrainei acuză Moscova că a folosit muniție cu uraniu sărăcit într-un atac recent în nordul țării. În paralel, președintele Volodimir Zelenski anunță o nouă lovitură de succes asupra infrastructurii energetice din interiorul Rusiei.

Radiații crescute în Cernihiv, după un atac cu rachete

Agenția de securitate a Ucrainei (SBU) susține că Rusia a utilizat uraniu sărăcit într-o rachetă lansată luna trecută asupra regiunii Cernihiv, situată în nordul țării. Conform publicației The Independent, a fost detectată o creștere a nivelului de radiații provenind de la o rachetă neexplodată, care fusese lansată de o dronă rusă cu scopul de a viza aeronave ucrainene.

Autoritățile de la Kiev au precizat că racheta era echipată cu proiectile de uraniu-235 și uraniu-238. În acest context, SBU a lansat un apel urgent către populație:

„Îndemnăm publicul să fie extrem de precaut în cazul în care găsește resturi sau muniție neexplodată pe sol, deoarece nivelurile ridicate de radiații înregistrate reprezintă o amenințare directă pentru sănătatea umană.”

Ce este uraniul sărăcit?

Este folosit pe scară largă de armatele lumii datorită densității sale extreme, ideal pentru penetrarea blindajelor. Fiind un produs rezidual al proceselor nucleare, uraniul sărăcit este mult mai puțin radioactiv decât uraniul natural și nu poate genera o reacție nucleară.

Utilizarea sa este extrem de controversată. La începutul războiului, Rusia și-a exprimat public indignarea după ce Marea Britanie a anunțat că va furniza armatei ucrainene proiectile de tanc cu uraniu sărăcit.

Rafinăriile rusești, luate la țintă

În timp ce defensiva ucraineană gestionează alerta de radiații, ofensiva cu drone continuă în adâncul teritoriului rus. Volodimir Zelenski a confirmat că eforturile Ucrainei de a slăbi mașinăria de război a Moscovei prin atacarea infrastructurii petroliere sunt în grafic.

Ieri, drone ucrainene au lovit cu succes rafinăria de petrol din Sîzran, o facilitate deținută de gigantul Rosneft, situată la peste 800 de kilometri distanță de granița cu Ucraina.

„În ansamblu, planul nostru pe termen lung pentru luna mai se desfășoară în mare parte conform previziunilor. Țintele principale sunt rafinăriile de petrol rusești, instalațiile de stocare și alte infrastructuri legate de aceste venituri din petrol”, a declarat Volodimir Zelenski în cel mai recent discurs al său.