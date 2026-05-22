La Țiganca, memoria eroilor români rămâne vie. Slujbă de pomenire pentru cei căzuți în Al Doilea Război Mondial

Mii de destine frânte de război au fost comemorate joi, 21 mai, la Cimitirul Ostașilor Români din satul Țiganca, raionul Cantemir, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire dedicată eroilor români căzuți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În acest loc de memorie își dorm somnul de veci 1.020 de soldați români care au murit în luptele purtate în sudul Basarabiei.

Ziua Eroilor este marcată anual atât în România, cât și în Republica Moldova, prin ceremonii religioase și comemorative dedicate celor care au murit pe câmpurile de luptă.

La ceremonia de la Țiganca au participat ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, atașatul român al apărării, precum și un sobor de preoți ai Mitropoliei Basarabiei.

În discursul său, ambasadorul României a subliniat că memoria eroilor trebuie păstrată nu doar pentru trecut, ci și pentru generațiile viitoare.

„În această zi, aducem un omagiu și celor care au plătit în ultimele decenii prețul de sânge din teatrele de operație, unde Armata Română a îndeplinit misiuni ca parte a angajamentelor asumate de țara noastră alături de aliați și parteneri pentru a face lumea mai sigură”, a declarat, la eveniment, ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu.

Potrivit datelor istorice, între anii 1941 și 1943, la cimitirul de la Țiganca au fost înhumați în nouă gropi comune peste o mie de militari români căzuți în luptele din cel de-al Doilea Război Mondial.

În perioada sovietică, cimitirul a fost devastat și transformat într-o fermă de vite. Necropola a fost reconstruită în anul 2006, iar în prezent pe plăcile comemorative sunt înscrise numele a peste 800 de ostași români.