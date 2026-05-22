Demisia directorului TRM, dezbătută cu scântei în Consiliul de Supraveghere

Membrii Consiliului de Supraveghere al Teleradio Moldova au dezbătut astăzi cu scântei demisia lui Vlad Țurcanu. Inițial, Lorrreta Handrabura și Corneliu Popovici au făcut schimb de replici, deoarece nu știau dacă trebuie sau nu chemată jurista TRM la ședință.

Ulterior, Aurelian Dănilă, a insistat că solicitarea trebuie respinsă. Conform lui, funcționarului trebuia să i se mai ofere timp pentru a analiza chestiunea.

La rândul său, Vlad Țurcanu a spus că este pregătit să exercite interimatul, dar a rugat Consiliul să anunțe cât mai repede concurs pentru funcția de director al Teleradio-Moldova.

A urmat o nouă discuție în contrariu între membrii Consiliului de Supraveghere al Teleradio Moldova. Aceștia nu știau dacă trebuie sau nu trebuie să accepte cererea, pentru că Țurcanu are la dispoziție 7 zile ca să își retragă cererea de demisie.

Potrivit unei membre a CSD, Consiliul ar trebui să se reunească după expirarea unui termen de 7 zile de la data formulării demisiei de către Vlad Țurcanu.

Astfel, o nouă ședință va avea loc pe 27 mai, când se va lua act de demisia directorului general.