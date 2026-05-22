Atenție, călători! Trafic intens la vama Palanca. Pentru ce alt punct puteți opta

Serviciul Vamal anunță că la această oră, în postul vamal Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerat este atât sensul de intrare, cât și cel de ieșire din Republica Moldova.

„Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea este desfășurată la capacitate maximă.

Pentru reducerea timpilor de așteptare, recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PVFI Tudora”, precizează instituția.