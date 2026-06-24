Moldovenii susțin aderarea la UE: 59% ar vota „Da” la un nou referendum

Tot mai mulți moldoveni susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind integrarea în blocul comunitar, 59% dintre cetățeni ar vota în favoarea aderării.

Cel puțin asta arată un sondaj realizat de compania sociologică ATES Research Group. Rezultatul este cu aproape 9% peste nivelul înregistrat la referendumul din 20 octombrie 2024.

Autorii sondajului susțin că cercetarea a fost realizată la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1.004 respondenți. Marja de eroare este de aproximativ 3%.

„59% din populație au menționat că ar vota pentru, 28,4% ar vota contra, 3,8% nu ar participa, 5,8%, nu știu, încă mai au timp să se decidă și 3% nu au răspuns, comparativ cu alte valuri de măsurare, deci în iulie 2025, procentul celor care erau pentru susținerea parcursului european a țării noastre era de 54%, și în luna noiembrie un alt val de măsurare era de 58%”, a spus Veronica Ateș, directoarea companiei sociologice.

Sondajul vine pe fondul mesajelor de la Bruxelles potrivit cărora țara noastră ar putea adera mai devreme decât Ucraina, dacă va implementa reformele solicitate. La Summitul Moldova–UE, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, după deschiderea negocierilor, fiecare țară candidată răspunde pentru propriul parcurs european.

„Odată ce primul cluster este deschis, fiecare țară candidată răspunde de sine. Trebuie să facă reforme și trebuie să facă reforme diferite în funcție de țara despre care vorbim. Acum vorbim despre Moldova”, a spus Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Kievul recunoaște, la rândul său, că fiecare țară candidată este evaluată separat în funcție de progresele înregistrate. Totuși, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a precizat că declarațiile Ursulei von der Leyen nu trebuie interpretate drept un semnal de decuplare a parcursului european al celor două state.

Potrivit RFI România, purtătorul de cuvânt al instituției, Gheorghii Tihii, a spus că afirmațiile oficialului european s-au referit exclusiv la progresele Republicii Moldova, fără a implica o comparație cu Ucraina. Cele două țări au depus aproape simultan cererile de aderare la Uniunea Europeană, după invazia rusă din februarie 2022.