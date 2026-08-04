Dragoș Galbur cere verificarea unui ofițer SPPS în dosarul TUX

Liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, anunță că a depus două demersuri oficiale, unul la Serviciul Fiscal de Stat și altul către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu (SPPS se află în subordinea Președinției), prin care solicită verificarea informațiilor privind posibile venituri nedeclarate și tranzacții suspecte atribuite lui Radu Prodan, ofițer SPPS responsabil de paza prim-ministrului Vasile Tofan.

„Vorbim despre aproximativ 91.000 de dolari SUA care ar fi fost rulați printr-un portofel electronic asociat acestuia, exact în perioada în care funcționa schema TUX. Autorităților le-am cerut să stabilească proveniența banilor, dacă veniturile au fost declarate și dacă cineva din instituțiile statului încearcă să protejeze persoanele implicate”, a declarat Galbur.

Politicianul a menționat că dosarul TUX nu trebuie închis întrucât mai există persoane care trebuie trase la răspundere.

„Scandalul TUX a fost atât de grav, încât a dus inclusiv la demiterea conducerii SPPS, iar după sinuciderea fostului locotenent-colonel al SPPS, Constantin Odobescu, unul dintre principalii bănuiți în dosarul TUX, unii poate au sperat că el va rămâne țapul ispășitor perfect și că restul vor scăpa în liniște. Numai că acest dosar nu se închide odată cu moartea unui om.

Poliția a vorbit despre aproximativ 50.000 de cetățeni ai Republicii Moldova prejudiciați cu aproximativ 48 de milioane de euro. Într-un asemenea caz, este revoltător ca persoane apropiate puterii sau aflate în structurile de forță să fie ocolite de investigații. În fața legii nu trebuie să existe uniforme privilegiate, funcții protectoare sau oameni de neatins”, a conchis Dragoș Galbur.

Platforma TUX, prezentată drept una de investiții, s-a dovedit a fi o schemă piramidală, iar după prăbușirea acesteia numeroși investitori nu și-au mai recuperat banii. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că, în dosarul platformei TUX, sunt investigate zeci de persoane, iar un episod al cauzei, care îl vizează pe unul dintre presupușii lideri ai schemei, a fost deja trimis în judecată.