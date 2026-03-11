NATO își dorește aprofundarea parteneriatului cu Chișinăul. Mark Rutte: Admir ceea ce face R. Moldova

NATO își dorește să ajute în continuare R. Moldova și să aprofundeze parteneriatul cu autoritățile de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute de secretarul general al Alianței, Mark Rutte, în cadrul unor declarații de presă comune cu ministrul de Externe. Mihai Popșoi. Rutte a ținut să-și exprime admirația pentru R. Moldova.

”NATO și Republica Moldova au relații excelente de peste 30 de ani. Vreau să spun că admir ceea ce face Republica Moldova. Ați avut alegeri cruciale și ați reușit să continuați parcursul european în ciuda interferențelor străine. În mijlocul acestor probleme, ați fost în stare să ajutați Ucraina nu doar moral, dar și practic. Vrem să vă ajutăm în continuare și să aprofundăm parteneriatul nostru. Aveți mulți prieteni în această clădire” a declarat Mark Rutte.

La rândul său, Mihai Popșoi a mulțumit NATO pentru susținerea continuă pentru R. Moldova și a declarat că autoritățile de la Chișinău, după două scrutine electorale foarte complicate, au primit mandat din partea cetățenilor să continue integrarea europeană, dar și să aprofundeze parteneriatul cu Alianța Nord-Atlantică.

”Suntem recunoscători partenerilor noștri din NATO pentru sprijinul oferit în acești 30 de ani de parteneriat. Reformele noastre sunt mai solide, iar instituțiile noastre sunt mai puternice ca rezultat al acestei cooperări. Acum, când Republica Moldova stă dreaptă după victoria în aceste alegeri, în care am rezistat interferențelor externe, suntem gata să ne implicăm mai proactiv în parcursul de integrare europeană și în aprofundarea cooperării cu NATO. Suntem recunoscători pentru sprijin și solidaritate și suntem pregătiți să contribuim mai mult la consolidarea acestui parteneriat”

În cadrul vizitei sale la Bruxelles, ministrul de Externe, Mihai Popșoi, urmează să vină cu un discurs în fața Consiliului NATO, în care va vorbi despre problemele severe de securitate cu care se confruntă NATO și partenerii din Est, pe fundalul agresiunii ruse împotriva Ucrainei.