Comuna Ochiul Roș se stinge: Tot mai multe case abandonate și magazine închise

Zeci de sate din țara noastră mai există doar pe hartă. În realitate, sunt pline de case părăsite, școli închise și oameni numărați, care să le spună „acasă”. Comuna Ochiul Roș din raionul Anenii Noi este un exemplu elocvent. Aici mai locuiesc 253 de oameni.

Localitatea se află în fața unei decizii care ar putea să-i schimbe definitiv soarta – amalgamarea administrativă. Pentru autorități, ar putea fi o soluție de supraviețuire, în timp ce localnicilor le inspiră frică și incertitudine.

Comuna Ochiul Roș din raionul Anenii Noi este una dintre cele mai mici comune din Republica Moldova. Din ea fac parte două sate – Ochiul Roș și Picus. Împreună, abia adună 253 de locuitori. În comună este primărie și consiliu local, format din nouă membri. Bugetul anual este de aproximativ 1,5 milioane de lei, în timp ce cheltuielile depășesc esențial această sumă. Investițiile lipsesc de ani buni, iar localitatea apune încet.

Autoritățile locale au început procesul de amalgamare voluntară cu satele vecine Geamăna și Zolotievca. O parte a localnicilor nu vede cu ochi buni această soluție. Mulți ar prefera ca satul să fie administrat de Anenii Noi, oraș aflat la 18 kilometri.

Între timp, satul se golește. Tinerii pleacă la oraș sau peste hotare, iar în urmă rămân vârstnicii. Casele abandonate se înmulțesc, iar instituțiile care țineau comunitatea unită pe vremuri – școala, magazinele sau locurile de întâlnire – au dispărut, rând pe rând.

Multe servicii din satul Ochiul Roș sunt deja legate de localitățile vecine. De exemplu, medicul de familie îi primește pe oameni în satul Geamăna.

Puținele locuri de muncă rămase în sat sunt în agricultură. Câteva livezi și vii le oferă localnicilor câștig sezonier. Într-un sat atât de mic, fiecare încearcă să se descurce cu puținul pe care îl găsește.

Pentru mulți dintre cei rămași, satul nu este doar un punct geografic, ci locul de care sunt legați prin amintirile din copilărie și cele despre familiile pe care și le-au întemeiat. Pe măsură ce oamenii pleacă și casele se golesc, viitorul localității rămâne însă tot mai incert și mai sumbru.