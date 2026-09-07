A pierdut 45 000 euro, după un apel telefonic: O femeie din Stăuceni a dat escrocilor banii, crezând că sunt de la „SIS și BNM”

Patru cazuri de escrocherie telefonică au fost înregistrate de Poliție în weekend, iar prejudiciul total se ridică la 1 211 010 lei. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 59 de ani din Stăuceni a transmis escrocilor 45.000 de euro, după ce aceștia s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului.

Potrivit Poliției, cazul a avut loc la 4 septembrie, când femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care au pretins că reprezintă mai multe instituții, inclusiv Banca Națională a Moldovei și Serviciul de Informații și Securitate.

Sub acest pretext, suspecții au determinat-o pe victimă să le transmită 45.000 de euro. Oamenii legii investighează cazul pentru a identifica persoanele implicate și a stabili toate circumstanțele.

Poliția precizează că unul dintre cele patru cazuri raportate în weekend fusese comis anterior, însă victima a sesizat autoritățile abia acum.

În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, 112 tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate, înainte ca suspecții să reușească să provoace prejudicii.

Poliția le recomandă cetățenilor să fie precauți și să nu transmită bani sau date cu caracter personal persoanelor care îi contactează telefonic, indiferent de instituția pe care susțin că o reprezintă.