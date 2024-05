dronele chineze filmează secretele bine păzite ale Japoniei

Ministerul japonez al Apărării (MoD) a declarat la 9 mai că există o mare probabilitate ca o dronă să fi zburat ilegal deasupra bazei navale Yokosuka pentru a înregistra videoclipul difuzat pe scară largă cu cel mai mare distrugător japonez. Când videoclipul a apărut pentru prima dată la sfârșitul lunii martie, autoritățile l-au respins ca fiind fabricat, informează eurasiantimes.com.

Cu toate acestea, a fost lansată o anchetă având în vedere gravitatea situației. Oficialii ministerului au confirmat că investigația (a videoclipului) a fost efectuată prin examinarea florei și a clădirilor din jur.

“Incidentul ar putea cauza o problemă serioasă pentru apărarea țării noastre”, a declarat ministrul Apărării Minoru Kihara într-o conferință de presă la 10 mai. “Îl luăm extrem de în serios”.

????Security scandal at the Japanese naval base Yokosuka.

A drone launched by a Chinese citizen flew over the Japanese naval base and filmed the US aircraft carrier USS Ronald Reagan and the Arleigh Burke-class destroyer USS Howard.

Last year, 450 russian drones flew over German… pic.twitter.com/h4DqlPyUVa

