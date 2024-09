Coca-Cola și Pepsi au modificat rețetele produselor. Ce spune nutriționistul Mihaela Bilic

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, medicul nutriționist Mihaela Bilic a dezvăluit că Pepsi și Coca-Cola nu mai conțin cafeină.

Aceasta s-a declarat dezamăgită de faptul că schimbarea nu a fost comunicată consumatorilor. Mai mult, Mihaela Bilic a precizat că, fără cafeină, Pepsi și Coca-Cola nu vor mai avea beneficiile din trecut, cum ar fi îmbunătățirea digestiei, prevenirea constipației, combaterea grețurilor și oferirea de energie. „Băuturile tip COLA nu mai conțin cafeină! Cine mă cunoaște știe că sunt o mare consumatoare de cola fără zahăr, încă din timpul facultății am băut-o în loc de apă. Și spre surpriza celor care nu știu, Cola are o mulțime de beneficii: ajută digestia și previne constipația, blochează diareea și deshidratarea, înlătură greața și răul de transport (mașină/avion), are efect energizant, reglează tensiune arterială pentru hipotensivi și tratează migrenele. Iar aspartamul din varianta fără zahăr taie pofta de dulce și scade apetitul, deci este un aliat în cura de slăbire. Bineînțeles că sunt și efecte negative: acidul fosforic strică dinții iar aciditatea strică stomacul până la gastrit. Dar asta e, ca orice lucru din viață are și bune și rele! Astăzi vă anunț cu tristețe și părere de rău că i-am spus ADIO, relația mea de iubire cu cola s-a terminat”, a scris, pe Facebook, Mihaela Bilic.

„Mă consider un consumator înșelat” Bilic a precizat că a descoperit întâmplător faptul că Pepsi și Coca-Cola nu mai conțin cafeină. Bilic le-a reproșat producătorilor că nu i-au anunțat pe consumatori că rețeta a fost schimbată. „Breaking news: Coca-Cola și Pepsi-Cola nu mai conțin cafeină și nu mai au beneficiile pe care le-am pomenit mai sus…sunt doar o apă neagră cu arome! Am descoperit acest lucru întâmplător și nu știu să vă spun de când au schimbat rețeta. Consider că este nedrept să nu informezi consumatorii despre această decizie, care schimbă radical efectul produsului. Nu știu dacă asta s-a întâmplat doar în Europa sau la nivel mondial. Și sper să nu spună că au făcut-o pentru binele nostru, este jenant! Aroma de cafeină e cu siguranță mai ieftină decât cafeaua, mulți beau, puțini cunosc/ știu/înțeleg….

Eu mă consider un consumator înșelat și dezamăgit. Nimic din ceea ce mâncăm și bem nu mai e ca înainte, deși numele a rămas același, ingredientele s-au schimbat. Coca-Cola fost inventată în 1886 de un farmacist din Atlanta, brevetată ca medicament și folosită pe front în tratamentul dizenteriei. Fără coca și fără cafeină nu mai e nimic interesant în produsele tip Cola…poate doar sticla reciclabilă”, a spus Mihaela Bilic.

