Drum-capcană între Condrița și Căpriana: Cel puțin cinci mașini au fost avariate, din cauza gropilor de pe carosabil

Șoferii care circulă pe traseul M-1, în perimetrul localităților Condrița și Căpriana, sunt avertizați asupra unor gropi periculoase apărute pe carosabil. Potrivit informațiilor oferite de Poliția Națională, mai multe autovehicule au fost avariate în urma impactului cu aceste denivelări.

La fața locului, cinci mijloace de transport staționează pe acostament, după ce anvelopele acestora au fost deteriorate.

Reprezentanții Poliției recomandă conducătorilor auto să reducă semnificativ viteza și să circule cu maximă prudență în zonă, pentru a evita incidentele rutiere.