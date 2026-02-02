VIDEO: Deputații revin de astăzi la lucru. Ce cred cetățenii despre activitatea aleșilor

Deputații revin la muncă după vacanță, iar Parlamentul intră de astăzi în sesiunea de primăvară 2026, care se va desfășura până la sfârșitul lunii iulie.

Ședința de inaugurare a sesiunii va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din statele baltice.

În ședința plenară de joi, 5 februarie, deputații urmează să examineze mai multe inițiative legislative, inclusiv două proiecte cu sigla UE, ce vizează utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau de interes public și prevenirea exploatării și abuzurilor sexuale asupra copiilor.

Pe agenda sesiunii se mai regăsesc proiecte ce țin de costurile expertizei judiciare, activitățile comerciale cu dispozitive ilicite și topografiile produselor semiconductoare, modificări la Codul fiscal și Codul serviciilor media audiovizuale, precum și scutirea de la plata drepturilor de import al unui autobuz donat de Republica Cehă orașului Călărași. Tot joi, 5 februarie, va fi examinată o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii, înaintată de deputați din opoziție.

Realitatea a discutat cu oameni întâlniți pe străzile Chișinăului pentru a afla ce așteptări au de la aleșii poporului după vacanță. Unii cer mai multă muncă și seriozitate, alții vor mai multă prezență în teritoriu și dialog cu cetățenii.

Prioritățile invocate cel mai des sunt integrarea europeană și rezolvarea problemelor sociale, în timp ce încrederea în Parlament rămâne una rezervată.