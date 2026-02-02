Adeverințe medicale la prețuri între 1.000 și 5.000 de lei. Un doctor, reținut de CNA

Ofițerii anticorupție desfășoară zeci de percheziții într-o cauză ce vizează eliberarea ilegală a adeverințelor medicale, fără examinarea pacienților. În schemă ar fi implicați membri ai mai multor comisii medicale, iar un medic-șef a fost reținut pentru 72 de ore.

Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău informează că desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. În vizor sunt membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, precum și ai Comisiei speciale de evaluare a capacității psihice.

Potrivit anchetei, președintele sau un membru al comisiilor menționate, constituite în cadrul IMSP Spitalul raional Șoldănești, care deține concomitent funcția de medic-șef al Secției consultative, ar fi acționat sistematic și de comun acord cu alți medici din instituție. Aceștia ar fi eliberat ilegal adeverințe medicale, fără ca titularii să fie supuși examinărilor medicale obligatorii.

În schimb, suspectul ar fi pretins, acceptat și primit, personal sau prin intermediari, sume de bani cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru fiecare adeverință emisă.

Astăzi, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Chișinău, efectuează circa 30 de percheziții în municipiul Chișinău, precum și în raioanele Șoldănești și Rezina. Descinderile au loc la domiciliile, birourile de serviciu și în unitățile de transport ale persoanelor vizate, pentru documentarea faptelor de pretindere și primire a mijloacelor bănești necuvenite.

Medicul-șef al Secției consultative din cadrul IMSP Spitalul raional Șoldănești a fost reținut pentru 72 de ore.

Reprezentanții CNA subliniază că orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Instituția reamintește că cetățenii pot sesiza cazurile de corupție prin două linii telefonice specializate:

• Linia Fierbinte a CNA: (+373) 78 710 116 – disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp;

• Linia Națională Anticorupție: 0800 55555 – apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova.

CNA încurajează cetățenii să raporteze orice suspiciune de corupție, contribuind astfel la prevenirea și combaterea acestui fenomen.