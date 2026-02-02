A început Carnavalul de la Veneția. Mii de localnici și turiști au umplut Piața San Marco

În Italia s-a dat startul unuia dintre cele mai aşteptate evenimente din an. Este vorba despre celebrul carnaval de la Veneţia, care are loc timp de aproape trei săptămâni.

Mii de localnici şi mai ales turişti au umplut Piaţa San Marco şi au purtat măşti, care mai de care mai elaborate şi misterioase.

Centrul istoric al Veneției a devenit o scenă de spectacol, dar și un adevărat podium pentru prezentarea modei, fie că este vorba despre costume moderne sau cu parfum de epocă medievală. Orașul-lagună a început sărbătoarea dinaintea Paștelui cu spectacole stradale, iar mulți venețieni s-au echipat cu măști sau costume pentru a-i impresiona pe turiști.

Iar măștile pe care le etalează atât venețienii, cât și turiștii, sunt în mare parte produse în Veneția. Artizanii lucrează cu migală la fiecare detaliu pentru a realiza decorațiuni cât mai atractive și mai deosebite.

Davide Belloni, creator de măsști: Pentru a face o mască, ai nevoie de o formă, din plastilină sau rășină, cum este aceasta. În interiorul formei se aplică mai multe straturi de hârtie pentru a reproduce modelul. Când masca este terminată, se elimină straturile și avem materialul brut, care apoi va fi preparat și pictat în alb, astfel că vom avea o mască albă pe care aplicăm decorațiuni.

Tradiția de a crea măști de carnaval se păstrează în acest atelier de generații și este unul dintre puținele locuri din Veneția unde decorațiunile sunt făcute manual.