Femeile din Moldova, menționate în dosarele Epstein: Sunt chiar frumoase

Republica Moldova și moldovencele apar menționate în documente legate de Jeffrey Epstein, condamnat în SUA pentru infracțiuni sexuale și decedat ulterior în detenție. Referințele se regăsesc și într-un schimb de mesaje atribuit fostului ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák.

În ianuarie 2019, în timpul unei vizite oficiale la Chișinău, Miroslav Lajčák i-ar fi transmis lui Epstein salutări din „Moldova iubită”, adăugând că „fetele sunt chiar frumoase”.

Subiectul a revenit în atenția publică după ce Lajčák, care a fost recent consilier al prim-ministrului slovac Robert Fico, și-a anunțat demisia pe 31 ianuarie, pe fondul controverselor generate de aceste legături.

Diplomatul a declarat inițial că nu a comis nicio faptă ilegală și că respectivele mesaje au fost de natură informală. Ulterior, el a explicat că a ales să se retragă pentru a evita ca șeful guvernului să suporte costuri politice.

Miroslav Lajčák a ocupat funcția de ministru de Externe al Slovaciei între 2012 și 2020. În perioada 2017–2018, a prezidat cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizația Națiunilor Unite, iar în 2019 a fost președinte în exercițiu al OSCE.

Departamentul de Justiție al SUA a publicat săptămâna trecută milioane de noi documente din dosarele infractorului sexual Jeffrey Epstein, care scoate la iveală noi nume din lista numeroaselor conexiuni politice ale finanțatorul newyorkez, care s-a sinucis în închisoare în 2019 după ce fusese pus sub acuzare pentru o serie de delicte sexuale.