Ploi puternice în mai multe localități din țară: Lista traseelor blocate

Circulația transportului este temporar sistată în mai multe localități din țară, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Astfel, drumul de acces spre satul Puhoi, raionul Ialoveni, drumulce face legătura între localitățile Homuteanovca și Gangura la moment, precum și traseul R-1 (Căpriana) sunt blocate temporar.

Poliția avertizează că în urma ploilor abundente, în raionul Strășeni se înregistrează dificultăți de circulație pe traseele precum:

Greblești – Recea.

Chirianca – Voinova.

Traseul R-1, la intrarea în raionul Strășeni.

Ce ține de străzile din Capitală, circulația este afectată pe arterele precum:

strada Calea Ieșilor,

strada Meșterul Manole,

strada Tudor Vladimirescu intersecție cu Andrei Doga,

șoseaua Muncești intersecție cu strada Băcioii Noi,

strada Tudor Vladimirescu, Durlești.

Poliția se află în teren și monitorizează traficul.

Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență și să evite deplasările prin zonele afectate.