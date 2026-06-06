Marta Kos: UE va contribui la modernizarea a încă 20 de școli din Republica Moldova

Uniunea Europeană va contribui la modernizarea a încă 20 de școli din Republica Moldova. Este mesajul transmis de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, la întâlnirea cu un grup de primari din diferite regiuni ale țării. Discuțiile au vizat prioritățile comunităților locale și modul în care sprijinul Uniunii Europene poate răspunde mai bine nevoilor cetățenilor.

În cadrul întrevederii, Marta Kos a declarat că sprijinul european va continua prin finanțarea proiectelor locale de infrastructură, dezvoltarea serviciilor publice și îmbunătățirea condițiilor de trai în comunități.

Participanții la discuții au evidențiat și rolul programului „Satul European” în realizarea proiectelor de dezvoltare locală. Prin intermediul acestuia sunt susținute investiții în infrastructură, modernizarea instituțiilor publice și extinderea accesului la servicii pentru locuitorii din mediul rural.

Marta Kos a subliniat că beneficiile parcursului european trebuie să fie resimțite direct de cetățeni, prin servicii publice mai eficiente, școli modernizate și condiții mai bune de viață în localitățile din întreaga țară. Potrivit oficialilor, investițiile susținute de UE urmăresc să ofere comunităților locale mai multe oportunități de dezvoltare și să contribuie la reducerea decalajelor dintre regiuni.