Safeen Elona, petrolierul care ar fi fost vizat de dronele ucrainene, folosit de KazMunayGas. Rompetrol confirmă că nava transporta produse pentru companie

Petrolierul Safeen Elona, nava care ar fi fost vizată de operaţiunea eşuată a dronelor maritime ucrainene din apropierea Portului Constanţa, aparţine unui grup de stat din Emiratele Arabe Unite şi este utilizat pentru transporturi de combustibili pentru grupul KazMunayGas, proprietarul Rompetrol.

Nava a plecat pe 5 iunie 2026, la ora 9.18, din portul Midia Năvodari, cu destinaţia Novorossiysk, Rusia. La scurt timp după plecare, o dronă maritimă ucraineană Sea Baby s-a autodistrus în Portul Constanţa, într-o operaţiune care ar fi vizat petrolierul Safeen Elona.

Explozia a avut loc în jurul orei 10.30 şi a determinat evacuarea preventivă a unor zone de pe litoralul românesc.

Nava figurează pe lista „flotei fantomă” întocmită de Ucraina

Safeen Elona figurează pe lista „flotei fantomă” a Rusiei, întocmită de autorităţile ucrainene. Kievul susţine că nava ar fi fost folosită de Moscova pentru transportul de combustibili şi produse petroliere, în scopul evitării sancţiunilor internaţionale.

Nava nu se află însă pe listele de sancţiuni internaţionale, astfel că putea naviga şi putea opera în porturile româneşti.

„Flota fantomă” este denumirea folosită de Ucraina pentru nave deţinute direct de companii ruseşti sau operate prin structuri opace, cumpărate ori închiriate prin tranzacţii greu de urmărit, care transportă petrol şi combustibili de origine rusă spre diferite porturi.

În unele cazuri, originea petrolului ar fi schimbată pe parcursul traseului, prin modificarea documentelor sau prin opriri în diverse porturi, astfel încât să se pretindă că produsul a fost încărcat din altă sursă.

Rompetrol: Nava nu figurează pe nicio listă de sancţiuni internaţionale

KMG International, grupul care controlează Rompetrol, a transmis că Safeen Elona nu se află pe nicio listă de sancţiuni internaţionale relevante aplicabile în Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie sau Elveţia.

„În ceea ce priveşte nava Safeen Elona, este important de menţionat că aceasta nu figurează pe nicio listă de sancţiuni internaţionale relevante emise de, şi aplicabile, în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, OFAC, Marea Britanie, Elveţia, etc.”, a transmis KMG International.

Compania afirmă că nava şi operatorii săi au trecut prin proceduri de verificare înainte de a fi acceptaţi pentru activităţile logistice ale grupului.

„Asemenea tuturor navelor utilizate pentru activităţile logistice şi de aprovizionare ale Grupului, atât nava, cât şi proprietarii înregistraţi şi operatorii acesteia au fost supuşi procedurilor obligatorii de verificare a conformităţii înainte ca nava să fie acceptată pentru operare, utilizând sisteme de verificări performante şi baze de date actualizate în acest scop”, a precizat compania.

KMG International susţine că documentele privind încărcătura, inclusiv cele referitoare la originea acesteia, au fost transmise şi analizate de autorităţile competente.

„De asemenea, întreaga documentaţie aferentă încărcăturii, inclusiv documentele care confirmă originea acesteia, a fost transmisă şi analizată de autorităţile competente, în conformitate cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile”, a mai transmis compania.

Petromidia procesează în principal ţiţei din Kazahstan

Reprezentanţii KMG International afirmă că rafinăria Petromidia procesează, în mare proporţie, ţiţei din Kazahstan, principalul furnizor al României, care acoperă peste 60% din necesarul naţional de rafinare.

„Rafinăria din Năvodari primeşte, de asemenea, cantităţi importante de ţiţei din Azerbaidjan, Libia şi Guyana, în funcţie de disponibilitate. Toate aceste transporturi sunt însoţite, fără excepţie, de documente care sunt puse la dispoziţia autorităţilor române şi europene”, se arată în comunicatul companiei.

Petrolier de tip Aframax, sub pavilionul Insulelor Marshall

Safeen Elona, IMO 9488011, este un petrolier de ţiţei de tip Aframax, construit în 2012 la şantierul naval Hyundai Heavy Industries din Ulsan, Coreea de Sud.

Nava are 244 de metri lungime, 42 de metri lăţime şi o capacitate de 105.258 tone de marfă moartă. Poate transporta sute de mii de barili de petrol brut sau produse petroliere per voiaj.

Safeen Elona navighează sub pavilionul Insulelor Marshall, registru naval folosit frecvent în industria petrolieră. Nava a fost construită iniţial sub numele Champion Prince, sub pavilion Singapore, a trecut în 2021 la pavilionul Malta, sub denumirea Elona, iar în mai 2023 a primit numele actual, Safeen Elona, şi a schimbat pavilionul pe Insulele Marshall.

Proprietarul înregistrat, o firmă-vehicul din Hamburg

Proprietarul înregistrat al navei este Safeen Tankers 22 Ltd, cu sediul la Hamburg, Germania. Managerul tehnic este Columbia Shipmanagement Deutschland GmbH, tot din Hamburg, potrivit datelor disponibile pe platformele navale.

Safeen Tankers 22 Ltd este o companie de tip SPV, Special Purpose Vehicle, creată pentru deţinerea unei singure nave. Acest model este folosit frecvent în transportul maritim, pentru separarea juridică a fiecărui vas dintr-o flotă.

Entităţile cu numele Safeen aparţin grupului Safeen, subsidiara maritimă a AD Ports Group, companie de stat din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite.

AD Ports Group este listată la bursa din Abu Dhabi şi deţine subsidiare care furnizează servicii maritime, pilotaj, bunkeraj şi transport internaţional.

Legătura AD Ports, KazMunayGas şi Rompetrol

În decembrie 2022, AD Ports Group a semnat cu Kazmortransflot, subsidiara de logistică maritimă a KazMunayGas, un acord pentru un joint venture deţinut 51% de AD Ports Group şi 49% de Kazmortransflot.

Acordul vizează furnizarea de servicii maritime şi transport al ţiţeiului în Marea Caspică şi Marea Neagră.

Cele două companii au semnat şi un acord de pooling de tancuri petroliere pe şapte ani, cu obiectivul de a transporta împreună între 8 şi 10 milioane de tone de ţiţei anual.

AD Ports Group a cumpărat trei petroliere de tip Aframax, cu o valoare totală de 135 de milioane de dolari, în cadrul acordului cu Kazmortransflot şi KazMunayGas pentru transportul internaţional de ţiţei brut.

KazMunayGas este acţionarul majoritar al KMG International NV, grupul care controlează Rompetrol şi Rafinăria Petromidia din Năvodari, cea mai mare rafinărie din România.

Safeen Elona a plecat din Terminalul Petromidia

Safeen Elona a ridicat ancora din Terminalul Petromidia, Portul Midia Năvodari, aflat la aproximativ 24 de kilometri nord de Portul Constanţa.

Terminalul marin este operat de Rompetrol şi este deţinut de KazMunayGas prin subsidiara Midia Marine Terminal SRL, controlată prin KMG International NV şi KazMunayGas Trading AG.

Nava se îndrepta spre Novorossiysk, Rusia, în momentul în care dronele ucrainene au fost pierdute în apropierea coastelor României.

Potrivit informaţiilor apărute până acum, dronele maritime ucrainene şi-ar fi pierdut reperele de navigaţie din cauza sistemelor de bruiaj. În mod obişnuit, astfel de dispozitive sunt programate să se autodistrugă dacă nu îşi pot îndeplini misiunea, pentru a evita capturarea lor.

Una dintre drone a ajuns însă în Portul Constanţa înainte de explozie.

Novorossiysk, port-cheie pentru petrolul rus şi kazah

Portul Novorossiysk de la Marea Neagră include două terminale petroliere distincte, aflate în circuite diferite.

Terminalul Sheskharis este terminal petrolier rusesc şi gestionează o parte importantă din exporturile de petrol rusesc. Prin acesta este procesat petrol brut Russian Export Blend către pieţele internaţionale.

Separat, terminalul CPC-R, Caspian Pipeline Consortium, deserveşte petrolul kazah. Conducta CPC transportă ţiţei brut pe o distanţă de 1.510 kilometri, de la câmpul Tengiz din Kazahstan până la terminalul marin din zona Novorossiysk.

Consorţiul include Transneft, KazMunayGas, Chevron, ExxonMobil, LukArco, Shell, Agip şi BP.

Această suprapunere geografică a infrastructurii petroliere ruseşti şi kazahe face dificilă, din exterior, diferenţierea între petrolul kazah legal şi petrolul rusesc aflat sub restricţii, fără acces la documentele de origine şi la verificările autorităţilor competente.