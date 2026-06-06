La aproape șase ani de la incendiu, reconstrucția Filarmonicii încă nu are o dată certă

Reconstrucția Filarmonicii Naționale rămâne unul dintre cele mai importante proiecte culturale ale Republicii Moldova, însă autoritățile nu pot spune deocamdată când va fi finalizat noul edificiu. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, afirmă că în acest an urmează să fie realizate studiile necesare, iar în 2027 ar putea începe efectiv lucrările de construcție.

În cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, ministrul a declarat că edificarea unei filarmonici este un proces complex, diferit de construcția unor clădiri obișnuite.

„Nu știu când o să avem. Orice reconstrucție, construcția unei filarmonici durează. Un edificiu pentru activități culturale este un pic mai deosebit. Este diferit decât a construi un bloc”, a explicat oficialul.

Potrivit acestuia, Ministerul Culturii și-a propus ca până la sfârșitul anului curent să fie efectuate toate studiile necesare, astfel încât în anul următor proiectul să fie pregătit pentru lansarea șantierului.

„Mi-aș dori ca în acest an să începem toate studiile, iar anul viitor să fim pregătiți pentru a începe șantierul. Am rezervat anumite sume în exercițiul bugetar pe termen mediu, pe următorii trei ani pentru construcție”, a precizat ministrul.

În ceea ce privește amplasamentul viitoarei Filarmonici Naționale, Cristian Jardan a menționat că terenul pe care s-a aflat clădirea distrusă în incendiul din 2020 este în continuare considerat cea mai potrivită opțiune, însă decizia finală nu a fost încă luată.

„Deocamdată zona unde este considerată oportună. Dar nu este sigură. Urmează să avem aceste studii care să ne confirme utilitatea continuării existenței filarmonicii în acel loc”, a declarat ministrul.

Oficialul a confirmat că au fost analizate și alte variante, inclusiv transformarea Palatului Feroviarilor într-un nou sediu al Filarmonicii. Totuși, această opțiune nu este susținută de colectivul instituției.

„Palatul Feroviarilor, de exemplu. Dar colectivul de la Filarmonică este categoric împotrivă”, a spus Cristian Jardan.

Ministrul și-a exprimat preferința pentru reconstruirea Filarmonicii pe amplasamentul istoric, avertizând că, în lipsa unui proiect cultural, terenul ar putea deveni atractiv pentru investiții imobiliare.

„Eu cred că ar trebui să rămână aici unde a fost. Ori altfel, care ar fi alternativa? Să vină un dezvoltator? Cu siguranță asta se va întâmpla”, a concluzionat ministrul Culturii.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” a fost grav afectată de incendiul din septembrie 2020, iar de atunci autoritățile caută soluții pentru reconstrucția edificiului.