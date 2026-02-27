Un monument în memoria preoților deportați în Siberia va fi inaugurat la Otaci

Asociația Monumentum din România a anunțat miercuri că va inaugura, pe 13 martie, la Otaci, un monument în memoria preoților din județul Soroca deportați în Siberia, precum și în cinstea generalului Stan Poetaș.

Monumentul constă într-un crucifix cu o înălțime de cinci metri, sculptat în piatră de calcar și flancat de pereți și stâlpi de piatră, conectați prin lanțuri metalice.

Crucea a fost construită pe locul unde, în ianuarie 1919, a fost ucis generalul Stan Poetaș în luptele de la Nistru.

Anterior, în 1921, pe acest loc fusese amplasat un alt monument, tot o cruce, în memoria luptelor din 1919. În 1945, în timpul ocupației sovietice, de acea cruce au fost legați mai mulți preoți din județul Soroca înainte de a fi deportați în Siberia, iar mai târziu, crucea a fost distrusă.

Potrivit Asociației Monumentum, pe noul edificiu sunt inscripționate numele preoților deportați în Siberia, ale eroilor din 1919 și ale celor căzuți în 1944.

Vineri, 13 martie, în prezența autorităților centrale și locale, va fi oficiată slujba de sfințire.

Biografia generalului Stan Poetaș

Generalul Stan Poetaș s-a născut în data de 5 noiembrie 1870, în satul Ulmu, județul Brăila. La vârsta de 19 ani a devenit ofițer și din acest moment și-a urmat cu mare devotament cariera militară, devenind sublocotenent, comandant de pluton, apoi colonel și comandant al Regimentului 40 Infanterie Călugăreni.

În timpul Primului Război Mondial a participat la campania din 1916 și la luptele din 1917, inclusiv în cadrul operațiunilor de apărare din Moldova, fiind avansat pentru merite pe câmpul de luptă până la gradul de general de brigadă.

În contextul revoltei de la Hotin, izbucnită la începutul anului 1919, generalul Poetaș a condus operațiunile de restabilire a ordinii în nordul Basarabiei.

La 7 ianuarie 1919, în apropiere de localitatea Cotiujeni, a fost ucis într-o ambuscadă organizată de grupări înarmate ostile administrației românești. A fost înmormântat ulterior cu onoruri militare, iar numele său a fost atribuit unor străzi și unități militare în perioada interbelică.