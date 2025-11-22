Drumuri stricate la mai puțin de un an după reparație la Rezina: Cât s-a investit

În 2024, Consiliul raional Rezina a alocat peste 8 milioane de lei pentru reparația a șapte drumuri locale. Este vorba de șase tronsoane scurte, de aproximativ 400 de metri fiecare, și unul de 580 de metri.

Conform contractelor de antrepriză, agenții economici au oferit cinci ani de garanție pentru fiecare porțiune reparată, însă primele degradări au apărut pe unele tronsoane la puțin timp după inaugurare.

Cine a câștigat licitațiile?

Рrоgrаmul de reраrаțiе а drumurilor publice rаiоnаlе рentru anul 2024 a fost aprobat în ședința ordinară a Consiliului raional Rezina din 29 martie 2024. Peste aproximativ două luni, Consiliul a publicat un anunț privind inițierea procedurii de achiziții publice pentru lucrări de reparație, cu o valoare totală estimată de 8.342 676,67 MDL, fără TVA. Urmau să fie reparate patru porțiuni din drumurile către satele Tarasova, Gordinești, Otac, Slobozia-Horodiște, două porțiuni de drum care leagă satele Mateuți–Boșernița, Mincenii de Jos-Mincenii de Sus și o porțiune de drum din centrul satului Țahnăuți. Termenul de finalizare a lucrărilor a fost stabilit 31 decembrie 2024.

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice, la care au participat în total șapte agenți economici, au fost selectate trei companii care să execute lucrările.

SRL „Amon-Trade” a câștigat concursul pentru drumul dintre Mateuți și Boșernița, unde a turnat un strat de 6 cm de beton asfaltic. Aceeași firmă a lucrat și pe drumurile de acces spre satele Otac și Slobozia-Horodiște, unde s-a aplicat o metodă diferită – 15 cm de beton armat vibrocilindrat. Pentru aceste intervenții, compania a fost plătită cu 2 040 825,69 lei (cu TVA) din bugetul public.

SRL „Metnox” a fost responsabilă de modernizarea celor 580 de metri ai drumului de acces spre Tarasova. Aici s-a turnat un strat de 6 cm de beton asfaltic, lucrări pentru care au fost achitați 1.156 631,82 lei (cu TVA).

Cea mai mare parte a fondurilor – 4.686 276,71 lei (cu TVA) – i-a revenit firmei „GENESIS International”, căreia i-au fost atribuite trei tronsoane: Mincenii de Jos–Mincenii de Sus, drumul de acces spre Gordinești și o porțiune de drum din centrul satului Țahnăuți. Pe toate aceste sectoare, constructorul a aplicat aceeași structură: un strat de piatră spartă de 12 cm, acoperit cu 4 cm de beton asfaltic.

Consiliul raional Rezina a informat că pentru fiecare obiect (tronson de drum) în urma procedurilor de achiziții cu desemnarea câștigătorului final au fost încheiate contracte de antrepriză, unde au fost stipulate toate obligațiile cu privire la executarea lucrărilor. Autoritățile locale susțin că procesul ar fi fost monitorizat și verificat la toate etapele conform caietelor de sarcini.

Lucrări de mântuială pe drumurile din satele Otac și Slobozia-Horodiște

La mai puțin de un an de la reparație, drumurile de acces spre satele Otac și Slobozia-Horodiște au început să crape și să se strice vizibil, au apărut gropi. Acum, aceste două porțiuni de câte 400 de metri fiecare se află într-o stare deplorabilă, de parcă nici nu au trecut drumarii pe aici.

În luna august 2025, directorul SRL „Amon-Trade”, Anatolie Cucerenco, a comunicat că aceste lucrări au fost executate conform contractelor și caietelor de sarcini aprobate și că întreprinderea ar monitoriza constant lucrările executate și ar repara din proprie inițiativă neajunsurile depistate.

Jurnaliștii au întrebat despre cum apreciază calitatea lucrărilor, Cucerenco a răspuns: „A evalua propria muncă înseamnă a o privi prin prisma subiectivității, nu a unei analize imparțiale. Calitatea se stabilește obiectiv, prin controlul persoanei responsabile și procesele-verbale de recepție ale autorității contractante”.

Jurnaliștii de la „Rezina în Obiectiv” au solicitat și punctul de vedere al Primăriei Otac cu privire la calitatea lucrărilor, chiar dacă primăria nu a avut nicio atribuție financiară sau de management în acest proiect, deoarece drumul aparține Consiliului raional.

Primarul satului Otac, Igor Duca, a confirmat că lucrările au fost finalizate în luna noiembrie 2024. În răspunsul oficial a comunicat că nu au fost înregistrate plângeri sau observații cu privire la calitatea drumului. Totuși, într-o discuție telefonică, purtată cu puțin timp înainte de recepționarea răspunsului oficial, primarul a recunoscut că deja anunțase prin telefon firma să mai vină să repare drumul pe alocuri și că „băieții au acceptat”.

O situație similară este și în cazul porțiunii de drum din Slobozia-Horodiște, unde aceeași companie a executat lucrările conform caietului de sarcini, punând un strat de beton armat vibrocilindrat cu o grosime de 15 cm. La fața locului, peste mai puțin de un an, Jurnaliștii de la „Rezina în Obiectiv” constată că drumul arată aproape la fel ca cel din Otac, chiar și plombele par să fie turnate din același material de proastă calitate.

Într-un nou răspuns oficial, directorul SRL „Amon-Trade”, Anatolie Cucerenco, a comunicat că nu este vorba de beton armat clasic, soluția aplicată și licitată de beneficiar este beton armat vibrocilindrat utilizat ca strat de bază. Iar cu privire la plombele din beton de pe drumurile de la Otac și Slobozia-Horodiște, care între timp și ele prezintă fisuri, Cucerenco are următoarea explicație: „A fost testată pe cheltuiala SRL „Amon-Trade” o mixtură inovativă pentru reparații de suprafețe din beton importat special pentru test drive intern. Nu au existat alocări bugetare pentru acest test. Scopul a fost evaluarea unei soluții posibile pentru reparații pe drumuri vechi din beton”.

Președintele raionului Rezina, Teodor Cuculescu, fiind și președintele comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate, spune că una dintre cauzele deteriorării ar putea fi materialul antiderapant împrăștiat iarna pe drumurile publice, care conține sare și, din această cauză, se accelerează degradarea betonului armat vibrocilindrat. „Situația asta o remediem cu stratul de asfalt, lucrări planificate pentru anul 2026, dar înainte de aceasta, agentul economic va remedia toate zonele afectate, apoi vom pune stratul de asfalt și va fi perfect”, spune președintele.

Întrebat dacă pe viitor Consiliul raional va mai colabora cu SRL „Amon-Trade”, președintele raionului a răspuns că, de fapt, asemenea probleme puteau să apară în cazul oricărui agent economic care ar fi lucrat după aceeași tehnologie. „Eu nu vreau să mă leg de agentul economic. Dacă făcea altcineva exact aceeași tehnologie, probabil că aceeași problemă era. Scopul agentului economic este să facă bani. Iar scopul nostru e să facem drumul. Și aici e toată confruntarea. Normal că el vrea să facă drumul cu bani mai puțini, dar noi vrem să-l facem cât mai calitativ. Suntem în situația că vrem să facem cât mai mult, dar cu bani cât mai puțini”, spune Teodor Cuculescu.

După ce Jurnaliștii de la „Rezina în Obiectiv” au semnalat deteriorarea drumului, executantul lucrărilor a remediat neregulile la Gordinești

Pe drumul de acces spre satul Gordinești au apărut unele fisuri pe o porțiune de drum și o denivelare cu fisuri în urma lucrărilor executate de SRL „GENESIS International”. Amintim că pe acest drum, pe o porțiune de 400 metri lungime, a fost pus un strat din piatră spartă cu o grosime de 12 cm, acoperit de un strat din beton asfaltic cu o grosime de 4 cm.

În luna iulie 2025, directorul general SRL „GENESIS International”, Vitalii Mrug, a spus că știe despre faptul că în perioada de exploatare au apărut unele fisuri pe drumul de acces spre satul Gordinești, pe o suprafață de aproximativ 25 m²: „Apariția acestora a fost posibilă în urma ploilor puternice care au avut loc și faptului că rigolele pe acest sector de drum nu au reușit evacuarea apelor în totalitate, ceea ce a permis spălarea acostamentului și pătrunderea apelor în fundația drumului”. După explicația oferită de Vitalie Mrug, Jurnaliștii de la „Rezina în Obiectiv” au verificat la fața locului acest sector de drum deteriorat și nu au putut depista nici rigole, nici alte elemente de drenaj, care să fi putut prelua apa pluvială.

În lipsa acestora, apa s-a scurs în voie pe marginile drumului, erodând stratul de susținere și accelerând degradarea carosabilului.

Președintele raionului, Teodor Cuculescu, a spus că acest agent economic va remedia neconformitățile apărute: „E important să reușim să remediem și agenții economici să fie de bună credință. E disconfort, credeți-mă, pentru mine cel mai mare, pentru că eu pun semnătura”, spune Cuculescu.

În luna iulie 2025, directorul general „GENESIS International” SRL, Vitalii Mrug, a spus că lucrătorii vor reveni pe acest sector de drum și vor remedia problema în cel mai scurt timp. „Indiferent de faptul că aceste defecte au apărut nu în urma calității necorespunzătoare a lucrărilor, dar din cauză că pe această porțiune de drum rigolele nu au fost curățate și consolidate, noi le vom remedia în cel mai apropiat timp”, a dat asigurări Vitalii Mrug.

La 31 octombrie 2025, când Jurnaliștii de la „Rezina în Obiectiv” au mers din nou la fața locului, au descoperit acea porțiune de drum cu fisuri, dar și o denivelare cu fisuri, ceea ce arată că problema nu fusese „remediată” până în acea zi. Respectiv, Jurnaliștii de la „Rezina în Obiectiv” au sesizat Consiliul raional Rezina și au transmis o solicitare către „GENESIS International” SRL. Compania ne-a informat, pe 19 noiembrie 2025, că problemele apărute pe drumul de acces spre satul Gordinești au fost remediate și a expediat câteva fotografii drept dovadă.

Procesele-verbale: există sau nu?

Pe 14 iulie 2025, Jurnaliștii de la „Rezina în Obiectiv” au solicitat de la Consiliul raional Rezina copiile proceselor-verbale de recepție finală pentru fiecare din cele șapte drumuri și ni s-a răspuns că, potrivit legii, „recepția finală a construcției se efectuează doar după expirarea termenului de garanție a lucrărilor conform condițiilor stipulate în contract”. Prin urmare, aceste acte se întocmesc după cinci ani de la finalizarea lucrărilor și expirarea perioadei de garanție.

Jurnaliștii de la „Rezina în Obiectiv” au solicitat procese-verbale și de la firmele care au executat lucrările. Doar SRL „GENESIS International” ne-a transmis un singur procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru drumul care leagă satele Mincenii de Jos și Mincenii de Sus, drumul de acces spre satul Gordinești și drumul de la Țahnăuți.

Actul a fost întocmit pe 4 septembrie 2024 și a fost semnat de membrii comisiei de recepție pe 23 septembrie 2024, fiecare aplicând semnătura electronică.

Pe 3 noiembrie 2025, Jurnaliștii de la „Rezina în Obiectiv” au solicitat din nou de la Consiliul raional procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor pentru toate cele șapte drumuri. De această dată, a răspuns că „în procesul executării lucrărilor au fost întocmite procese-verbale la lucrările ascunse și eventual procesele-verbale la terminarea lucrărilor cu obiecțiile apărute pentru a fi înlăturate”, fără a oferi copiile acestor acte.

Ulterior, pe 14 noiembrie 2025, Jurnaliștii de la „Rezina în Obiectiv” au mers cu această solicitare la președintele raionului Rezina, Teodor Cuculescu, care a dat asigurări că procesele-verbale există și că le vom primi pe poșta electronică. Până la momentul publicării acestui material, Jurnaliștii de la „Rezina în Obiectiv” nu au primit procesele-verbale.

Jurnaliștii de la „Rezina în Obiectiv” au monitorizat și celelalte patru drumuri reparate de Consiliul raional Rezina în cadrul Programului de reparație a drumurilor publice raionale pentru anul 2024. La prima vedere, nu au fost descoperite fisuri sau alte nereguli.