Dumitru Alaiba a cheltuit 25 de mii de euro la nuntă

Fostul ministru al Economiei Dumitru Alaiba a indicat, în declarația de avere și interese personale, cheltuieli de 25.000 de euro pentru organizarea nunții sale cu jurnalista estoniană Marian Männi.

Evenimentul a avut loc pe 3 august 2024 și a reunit membri de familie, prieteni și colegi ai cuplului.

Potrivit documentului oficial, suma cheltuită pentru nuntă a fost trecută la rubrica „Servicii de organizare a evenimentelor” și reprezintă costul total al ceremoniei. Alaiba a menționat explicit destinația cheltuielii, conform prevederilor legale privind declararea bunurilor și intereselor.

La sărbătoare au cântat trupa Lupii lui Calancea și interpreta Tatiana Turtureanu, potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale de către invitați. Fotografiile și filmările distribuite online au surprins atât momente din ceremonie, cât și din petrecerea de după.

Dumitru Alaiba și Marian Männi sunt căsătoriți civil de mai mult timp și au împreună doi copii. Nunta din 2024 a fost organizată ca o ceremonie oficială și un eveniment de familie, după mai mulți ani de relație.

Declarația de avere a fost completată pentru perioada în care Alaiba a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Documentul include venituri, bunuri imobile și mobile, precum și alte surse de câștig.

Documentul oficial nu oferă detalii suplimentare despre structura cheltuielilor de nuntă, însă indicarea explicită a costului total al evenimentului reprezintă o raritate în declarațiile de avere ale oficialilor moldoveni.

Conform legislației, demnitarii și funcționarii publici sunt obligați să declare anual veniturile, proprietățile și cheltuielile semnificative, pentru asigurarea transparenței și prevenirea conflictelor de interese.