După Austria, și Italia scade accizele la carburanți pentru a reduce prețurile

Italia a alocat aproximativ 417,4 milioane de euro pentru a amortiza impactul reducerii accizelor la combustibili până pe 7 aprilie, arată un decret aprobat de guvern târziu miercuri, în condițiile în care Roma încearcă să găsească soluții pentru a ajuta familiile și firmele să facă față creșterii prețurilor, relatează Reuters.

Publicat în Monitorul Oficial, decretul a redus accizele la benzină și motorină de la 672,9 euro pentru 1.000 de litri la 472,90 euro.

Guvernul intenționează să acopere costul reducerii accizelor prin tăieri de cheltuieli, se mai arată în decret.

Totuși, măsura a atras critici din partea analiștilor și opoziției, care afirmă că măsura a fost luată nu din cauza creșterii prețurilor ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, ci fiindcă guvernul condus de Giorgia Meloni vrea să mobilizeze sprijin înaintea unui referendum important de săptămâna viitoare. Acesta vizează un plan guvernamental extrem de controversat de reformare a sistemului judiciar.

„Un gest politic plătit de contribuabili. Nimic altceva”, a scris Wolfango Piccoli, de la compania de consultanță în risc politic Teneo, cu sediul la Londra, într-un mesaj publicat pe rețeaua „X”.

Austria a anunțat miercuri reducerea accizelor la carburanți

Cert este că măsura luată de guvernul lui Meloni vine la o zi după ce executivul din Austria a anunțat că va reduce temporar taxele pe benzină și motorină și va limita câștigurile comercianților cu amănuntul de carburanți precum OMV (care deține aproximativ jumătate din benzinăriile din țară), pentru a proteja consumatorii de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului provocată de conflictul cu Iranul.

„Obiectivul este clar: vrem, pe de o parte, să ținem sub control inflația, să stabilizăm prețurile combustibililor și să asigurăm competitivitatea”, a declarat cancelarul Christian Stocker în cadrul unei conferințe de presă convocate de liderii celor trei partide de centru aflate la guvernare.

Austria va restitui consumatorilor veniturile fiscale suplimentare obținute din creșterea prețurilor la combustibili prin reducerea taxei pe benzină, începând cu o reducere de 5 cenți pe litru, au declarat liderii coaliției.

Legislația privind aceste măsuri necesită aprobarea parlamentului, preconizată până la 1 aprilie, iar acestea vor fi valabile până la sfârșitul anului, a declarat guvernul de la Viena.

„Reducem taxele petroliere și introducem măsuri pentru a limita marjele de profit de-a lungul întregului lanț valoric. Aceste măsuri specifice vor reduce prețul motorinei și al benzinei cu aproximativ 10 eurocenți pe litru”, a declarat Stocker într-un comunicat.

Nu este clar deocamdată cum va funcționa plafonarea câștigurilor, dar ministrul de externe Beate Meinl-Reisinger a spus că aceasta se va aplica odată ce profiturile le vor depăși cu 50% pe cele „dinaintea crizei (din Iran)”.