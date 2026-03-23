După benzină și motorină, se scumpește și gazul petrolier lichefiat

În ultimele trei săptămâni, toată atenția publicului a fost pe scumpirile mari la pompă ale motorinei și benzinei. Treptat, să scumpește și gazul petrolier lichefiat (LPG).

Astfel, dacă la finele lunii februarie un litru de LPG costa la benzinării mai puțin de 13 lei, iar pe 10-12 martie – 13,40-13,60 lei, apoi pe 22 martie a depășit 15,50 lei pentru un litru la stațiile celui mai mare distribuitor, iar la altele a ajuns și la 16 lei pentru un litru.

Doar în decurs de trei săptămâni LPG s-a scumpit pe piața locală cu peste 23% și creșterile de preț vor continua, susțin reprezentanții companiilor.

Aceasta pentru că stocurile vechi de LPG s-au epuizat, iar prețul de import a crescut semnificativ.

Conform datelor Enkorr, prețurile propanului au crescut cu 199 USD/tonă în cursul săptămânii trecute, în timp ce prețurile butanului au crescut cu 226 USD/tonă. În aceste condiții, în prezent prețurile regionale GPL se apropie de 1.000 de dolari pentru o tonă – cu circa 50% mai mari decât o lună în urmă.

„În aprilie, LPG va fi cu siguranță mai scump. Prețurile combustibilului de bunker au crescut de la 600 USD/t la 1.400 USD/t pentru luna respectivă. În plus, costul asigurării navelor a crescut”, notează un trader român, citat de Enkorr.

De notat că LPG are o cotă de doar 6% pe piața produselor petroliere din Republica Moldova, în timp ce motorină – circa 73%, iar benzina – aproximativ 21%.