Maia Sandu, despre proiectul prin care Parlamentul va demite primarii: Nu pot comenta

Președinta Maia Sandu declară că nu a știut până astăzi despre proiectul pregătit de majoritatea PAS, prin care vrea ca Parlamentul să demită prin vot direct primarii și care a provocat mai multe critici din partea CALM, inclusiv a edilului capitalei, Ion Ceban. „Nu am văzut acest proiect, nu a discutat nimeni cu mine despre el”, a menționat șefa statului, după ședința de astăzi a CNS.

„Majoritatea PAS pregătește un mecanism prin care își propune ca Parlamentul să demită prin vot direct primarii. Astăzi au avut loc consultări publice la acest subiect, iar CALM, dar și alți reprezentanți ai societății civile au criticat această inițiativă. Cum vedeți dvs acest proiect și dacă îl veți susține?”, a fost întrebată șefa statului.

„Nu am văzut acest proiect, nu a discutat nimeni cu mine despre acest proiect și nu pot comenta atât timp cât nu am văzut inițiativa. Dacă e deja făcută publică, mă voi informa și voi reveni cu poziția mea, dar nu am discutat așa ceva”, a răspuns Maia Sandu.

Autoritățile administrației publice locale ar putea fi suspendate de deputați dacă încalcă deliberat legea sau pun în pericol securitatea statului, potrivit unui articol inclus în proiectul noului Cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului.

Documentul va fi consultat cu societatea civilă luni, 23 martie 2026.

„Dragi primari, pe lângă faptul că urmează să lichideze 600 de primării, guvernarea galbenă va demite primari după bunul său plac, prin decizie de Parlament”, a scris primarul general, Ion Ceban.

La 16 martie, Ion Ceban susținea că „indicația de a fi reținută doamna primar cu toată conducerea din Durlești vine direct de la Maia Sandu și anturajul săi”. „În lipsa unei decizii a instanței de judecată, nu poate fi suspendată activitatea acesteia și se precaută inclusiv posibilitatea de modificare a legii, ca doamna să fie lipsită de dreptul de a exercita funcția”, mai declară edilul.

Anterior, primarul capitalei, Ion Ceban, a mai afirmat că asupra conducerii Primăriei Durlești se exercită presiuni psihologice pentru a forța demisia primăriței Eleonora Șaran.

De cealaltă parte, liderul PAS, Igor Grosu, a dezmințit acuzațiile lui Ion Ceban. „Nu știu cum se face că domnul primar tot timpul ia apărarea celor care sunt certați cu legea. Sigur că este prezumția nevinovăției, dar eu tot trăiesc la Durlești, nu vreau să spun mai multe decât știe toată lumea de acolo”, a declarat speakerul.