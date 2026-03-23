Maia Sandu, primul comentariu după decesul Ludmilei Vartic: „E un eșec al echipei PAS Hîncești.”

Președinta Maia Sandu a comentat ancheta pe decesul Ludmilei Vartic, educatoarea din Hîncești care s-ar fi sinucis. „E un eșec al echipei PAS Hîncești, pentru că îmi vine greu să cred că nimeni din echipă nu a știut de situație. Vă spun cu toată responsabilitatea: și eu și colegii mei ne dorim să se facă lumină și dreptate în acest caz. Nu există niciun interes, cel puțin la nivelul conducerii de aici, la nivel național, de a mușamaliza cazul. Nu contează că suspectul a fost parte a partidului de la guvernare”, a declarat șefa statului.

„E o mare nenorocire că această femeie nu a fost ajutată de nimeni. E un eșec al echipei PAS Hîncești, pentru că îmi vine greu să cred că nimeni din echipă nu a știut de situație. Este un eșec al comunității de la Hîncești, mă refer la cunoscuți, oameni de la locul de muncă, prieteni, e o comunitate acolo, în care femeia a trăit și faptul că nimeni din această comunitate nu a crezut, îmi vine greu să cred. Probabil nu au vrut să creadă. Și situația când Spitalul nu a raportat prima tentantivă de suicid, chiar dacă fosta administrație spune acum că a făcut acest lucru la solicitarea Ludmila, pentru ca să nu-i dăuneze la locul de muncă, oricum Legea e lege și trebuie respectată.

Am un mesaj în primul rând pentru femeile care se confruntă cu această problemă. Rugămintea și sfatul meu insistent e să cereți ajutor, Dacă nu aveți încredere instituțiile locale, în APL, adresați-vă instituțiilor naționale, dacă nu aveți încredere în stat, adresați-vă ONG-urilor. Există mai multe surse de unde puteți să vă informați. Intrați pe ste-ul Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combatere a Violenței și găsiți numere de telefon unde să sunați. În toată țara asta se va găsi un om de treabă care să vrea să vă ajute, e important să cereți ajutor.

Mai vin cu un mesaj către societate, pentru că am văzut foarte multe informații false și discute. Vă spun cu toată responsabilitatea: Și eu și colegii mei ne dorim să se facă lumină și dreptate în acest caz și în toate cazurile de violență împtotriva femeilor, care s-au întâmplat în ultima perioadă. Nu există niciun interes, cel puțin la nivelul conducerii de aici, la nivel național, de a mușamaliza cazul. Nu contează că suspectul a fost parte a partidului de la guvernare, vrem să se facă dreptate și vom insista pe acest lucru.

Oameni care au informații reale, adevărate despre acest caz, ar trebui să colaboreze cu ancheta. Din inforațiile pe care le am eu, nu prea există doritori să colaboreze. Cei care au scris pe Facebook, atunci când au fost contactați de organele de anchetă au spus că nu au informații din prima sursă, cei care au informații din prima sursă e tare important să colaboreze cu ancheta, iar cei care nu au avut niciodată nicio treabă cu acest caz, să nu speculeze, pentru că nu ajută nici ancheta, nici pe familia Ludmilei. Toate aceste informațiilor false pur și simplu crează impedimente.

Ceea ce putem face cu toții, cât așteptăm să se facă lumină pe acest caz și vă rog să fim serioși, pentru că nicăieri în lume nu se anchetează asemenea caz în două zile sau două săptămâni. Da, e important să ținem subiectul în anchetă, dar e și mai important să nu discredităm această anchetă”, a punctat Maia Sandu.