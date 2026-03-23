Guvernul României declară criză pe piața carburanților și intervine pentru limitarea prețurilor

Guvernul Bolojan a decis adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care să fie declarată oficial „situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere”. Actul normativ va cuprinde mai multe măsuri menite să limiteze prețul carburantului.

Decizia vine în contextul creșterii accelerate a prețurilor la combustibili și a fost luată în urma unei ședințe de lucru desfășurate, luni, la Palatul Victoria, unde au fost analizate evoluțiile recente de pe piața carburanților și posibilele intervenții ale statului, anunță Guvernul, într-un comunicat.

De aproximativ o săptămână, prețurile carburanților au înregistrat o creștere accelerată, benzina depășind 9 lei pe litru în București, iar motorina apropiindu-se de pragul de 10 lei.

Adaos comercial plafonat pe întreg lanțul de distribuție

Una dintre principalele măsuri vizează limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate în producerea acestora.

Plafonarea se va aplica pe întreg lanțul economic, de la rafinare până la distribuția finală, în încercarea de a tempera creșterea prețurilor la pompă.

Adaosul va fi limitat la 50% din media anului 2025, a declarat, luni, ministrul energiei Bogdan Ivan. Acesta a mai spus că va fi creat un mecanism pentru descurajarea speculei privind creșterea prețului.

Restricții la exportul de carburanți

Guvernul introduce și un mecanism de control asupra exporturilor și livrărilor intracomunitare de carburanți.

Astfel, operatorii economici vor putea exporta benzină și motorină doar cu acordul prealabil al Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerul Energiei.

Autoritățile urmăresc, prin această măsură, să asigure prioritar alimentarea pieței interne.

Reducerea conținutului de biocarburant pentru scăderea prețurilor

Pe durata stării de criză, Guvernul va reduce cantitatea de biocarburant din benzină, măsură menită să contribuie la diminuarea costului final suportat de consumatori.

Ministrul Energiei a precizat că va fi eliminată obligația privind minim 8% combustibil bio.

Măsuri pe o perioadă de până la șase luni

Potrivit planului guvernamental, situația de criză va permite introducerea unor măsuri temporare de protecție pentru o perioadă inițială de șase luni. Acestea vor putea fi prelungite succesiv, în funcție de evoluția pieței, pentru intervale de cel mult trei luni.

Implementarea măsurilor va fi monitorizată de către Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Consiliul Concurenței.

La întâlnirea convocată luni de premier au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Economiei Irineu Darău, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.