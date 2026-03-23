APOTA avertizează: Unele rute naționale riscă să fie suspendate

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) avertizează că serviciile regulate de transport pe rutele naționale din Republica Moldova riscă să fie sistate din cauza întârzierilor în ajustarea tarifelor.

Reprezentanții transportatorilor spun că, deși discuțiile privind modificarea tarifului au început încă din 25 februarie 2026 între APOTA și autorități, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Națională Transport Auto (ANTA) nu au finalizat calculul costurilor necesare aplicării noilor tarife.

O întâlnire de urgență pe tema ajustării tarifelor a avut loc pe 9 martie, sub prezidarea ministrului Vladimir Bolea, însă proiectul prezentat de ANTA a fost incomplet, lipsind trei indicatori esențiali pentru stabilirea tarifelor. Ulterior, ANTA a amânat ședința programată pentru 11 martie, fără a furniza clarificări suplimentare.

APOTA susține că, în aceste condiții, transportatorii continuă să asigure funcționarea rutelor în condiții dificile, însă costurile operaționale devin insuportabile. Organizația avertizează că, începând din această săptămână, anumite curse care nu-și pot acoperi cheltuielile vor fi sistate, iar unele rute ar putea să nu revină niciodată la programul normal.

Transportatorii atenționează că numărul localităților fără transport regulat ar putea crește semnificativ, comparabil cu perioada pandemiei, dacă autoritățile nu iau urgent deciziile necesare pentru ajustarea tarifelor și sprijinirea ramurii.